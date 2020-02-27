【新冠肺炎】北京確診清潔工1傳10 官媒提醒外判員工防疫不容忽視

在復工潮下，內地再有企業出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）集體感染，北京一名確診清潔工帶病開工，傳染10名同事，密切接觸者達178人。官媒提醒，企業防控不能只管自家員工，清潔、餐飲、物業等外判服務員工也不容忽視。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山給復工提出兩條建議：復工人員接受核酸和ICM雙檢測；工廠注意水龍頭、下水道等處衛生和通暢。

帶病開工 共同生活、就餐及工作致交叉感染

北京昨（26日）新增10宗確診病例，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，北京某企業一名清潔工2月18日出現咳嗽症狀，之後一直帶病上班，2月22日晚出現畏寒，深夜自測體溫達38度，翌日赴醫療機構就診，被診斷為疑似病例，2月24日確診。

【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源

【新冠肺炎】北京復工標準：電梯頂多搭7人？人均辦公面積不少於23方呎

【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫 地方急籲民眾別湧往剪髮 慎防剪髮播新冠肺炎

其178名密切接觸者均集中隔離醫學觀察，截至2月26日有10人確診。被傳染的10人是該企業外購服務的物業管理公司員工，1例是餐飲公司員工，目前病情穩定。他們與該名清潔工全部住在所服務單位的宿舍，或在宿舍旁物業辦公室工作。

分析原因是患者在發病前後多日內，與住在宿舍的同事共同生活，就餐及工作，接觸交替，發生交叉感染。龐星火表示，特別提醒各單位要加強後勤、保潔、餐飲、保安等人員管理，住宿密度不能過高，居住場所空氣要流通，避免多人聚積或聊天。外地返京人員要遵守14天居家或集中隔離醫學觀察要求。

通報指，該名清潔工返京後在單位隔離期間，曾接觸一名河北返京同事，該名同事2月3日自河北邯鄲回京，2月7日出現呼吸道症狀，2月9日返回河北邯鄲家中。經河北疾控中心採樣，發現其新冠狀病毒抗體陽性，提示曾經被新冠病毒感染。

▲ 官媒提醒，企業防控不能只管自家員工，清潔、餐飲、物業等外判服務員工也不容忽視。

鍾南山給復工提兩建議 注意水龍頭下水道衛生

官媒《北京日報》發表評論文章提醒，企業防控不能只管自家員工，清潔、餐飲、物業等外判服務員工也不容忽視。大家在同一空間工作，因一名清潔員感染，導致一個樓宇幾十人乃至上百人成為密切接觸者被隔離的案例其實並不少見，需要保持足夠警覺。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，現在復工回流高峰，之前預測回流之後又出現一個高峰，但現在是27日，這高峰還沒有出現。因為上下火車都要檢查，病毒自然傳播規律被打斷，所以復工是要復工，但要在嚴格的處理安排下。

他提到富士康幾萬人在3000平方米的地方復工，他們當時採取的做法是工人要雙檢測，一個是核酸檢測，另外也做ICM檢測。另外，所有的工廠水龍頭、下水道都要非常通暢，現在沒有任何證據證明病毒經消化道傳播，所以還是要做好呼吸道的防護。

責任編輯：馬佩君

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響