【新冠肺炎】確診女釋囚離鄂抵京為前車之鑒 湖北黃石離開通行證一律作廢

新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續，武漢仍在封城。但近日傳出有一位從武漢刑滿釋放的確診患者黃某抵達北京。目前司法部已對黃某為何能衝破武漢封鎖抵京展開調查。有了前車之鑒，另一疫情重災區湖北黃石市昨（26日）發布緊急通知，進一步嚴格管控離黃(含大冶市、陽新縣，下同)通道，嚴防疫情輸出。

已發放的離開證明一律作廢

黃石市通知宣布，從26日18:00起，對所有在黃石人員及車輛暫停發放離開黃石通行證或相關證明，前期已發放的一律作廢，尚未出行的由各縣（市、區）疫情防控指揮部負責收回。

對於特殊情況下確需離黃石的人員，在目的地同意接收的前提下，由縣（市、區）疫情防控指揮部採取「一事一議」處理。

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同時全市所有交通管控點對進出車輛及人員要進行嚴格審查，對不符合離開黃石要求或滿足要求但手續不全的離開黃石車輛和人員（包括體溫檢測異常、有乾咳、氣喘等徵狀人員）一律勸返。各縣（市、區）及所屬社區不得為現居省內其他城市的人員返黃出具接收證明。

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通知還要求，各縣(市、區)、各相關部門要嚴肅工作紀律，對有令不行、有禁不止、打折扣、搞變通的，一經查實將嚴肅追責問責。

責任編輯：伍樂

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