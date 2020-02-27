【新冠肺炎】滬指寬幅震盪收升0.1% 成交連續7日破萬億　　

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，滬指今日寬幅震盪，收市微升0.1%，終止三連跌。

數万億基建投資清單加速落地 基建股走強

滬深兩市雙雙高開，受數万億基建投資清單加速落地等利好提振，建築材料板塊強勢領漲，食品飲料、景點旅遊等消費板塊亦表現活躍，滬指在3000點關口附近寬幅震盪。

截至收市，滬指報2991.33點，升0.11%；深證成指報11534.02點，升0.32%。創業板指全日升0.73%，報2196.71點。

兩市成交連續7日破萬億，總額為10,506億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量。其中，滬市成交3,960億元，深市成交6,546元。

【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本

【新冠肺炎懶人包】全球單日確診首超中國 除南極外六大洲全染疫

盤面上多數上漲，酒店餐飲領漲，食品飲料、計算機、建築材料漲幅居前，半導體、電子領跌逾，農業、養殖業、國防軍工等跌幅居前。

內地《經濟參考報》報道，國家發改委、交通運輸部、國家能源局等多部委努力擴大有效投資，加快審批、招投標，加大力度有序推動項目復工開工，持續優化滾動項目庫。雲南、河南等多地也推出數萬億的投資計劃清單，一批能源、交通、5G等重點工程啟動，預計今年基建投資增速將明顯回升。

短期料延續震盪行情

山西證券分析師麻文宇認為，短期內市場仍舊是震盪行情。目前市場成交量仍維持在高位，市場流動性較好，是足以支撐小盤股的結構性行情的，回調主要是外圍風險和資金調倉換股造成。

海通證券表示，短期A股進入調整期，中期牛市格局未變。

內地昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例433宗，累計確診增至7.85萬宗；新增死亡個案29宗，新增死亡病例創下1月28日以來新低，累計總死亡人數則增加至2744名。

【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源

【新冠肺炎】習近平牽頭7常委捐款 中央徹查女釋囚離漢抵京確診

責任編輯：蒯宇澄