【新冠肺炎】美專家：一年內全球恐50億人口染新冠肺炎　大部分為輕症

▲ 美國哈佛大學流行病專家預測，一年內，全球最高恐有70%人口感染新冠肺炎，但這種病「致命，卻又不太致命」，多數患者可能症狀輕微或無症狀。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情已蔓延至全球逾40國家，最新是德國宣布，新冠肺炎已在當地出現社區爆發。美國哈佛大學流行病專家預測，一年內，全球最高恐有70%人口感染新冠肺炎，但這種病「致命，卻又不太致命」，多數患者可能症狀輕微或無症狀。

如以全球人口約75.2億計，一旦70%人口感染新冠肺炎，涉及數目逾52億人口。

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耶魯大學公衛生院講師韓布林（James Hamblin）24日以「你可能會得冠狀病毒」為題，在美國「大西洋月刊」（The Atlantic）刊文指出，由於許多新冠肺炎確診病例並無危及性命，這個現象讓疫情特別難以抑制。

新冠肺炎「致命，卻又不太致命」

韓布林解釋，遭受H5N1禽流感等病毒感染而引發嚴重病症的病患，通常很好辨識、也容易隔離，或是很快就病逝，不會只是覺得身體微恙成天在外溜達，導致病毒傳播。

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▲ 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情已蔓延至全球逾40國家，最新是德國宣布，新冠肺炎已在當地出現社區爆發。

此外，韓布林表示，相較武漢肺炎，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）兩種冠狀病毒疾病致死率較高，病患出現輕微或無症狀的人數也非常少。

韓布林指出，武漢肺炎與其他引起大眾注意的病毒不同之處，在於「它雖致命，但又不會太致命；它讓人生病，但並非以可預測、獨特可辨認的方式」。他說，武漢肺炎傳播速度，將取決於症狀輕微病例的傳染力有多強。

最終將成為新型季節性疾病

韓布林在文中引述哈佛大學公共衛生學院流行病學教授李畢希奇（Marc Lipsitch）表示，武漢肺炎疫情最終很可能無法抑制，一年內，全球最多約有40%至70%人口會遭到感染，但大多數人可能只有輕微或無症狀。

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韓布林指出，李畢希奇並非唯一覺得武漢肺炎會持續大規模擴散的人，流行病學家間已漸漸有共識認為，新冠肺炎最終將成為新型季節性疾病。

責任編輯：鄧國強

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