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【新冠肺炎】內地野味商販料市場仍有需求 加大懲罰只會推高售價

社會熱點 21:12 2020/02/27

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，病毒源頭被認為是從野味傳出，內地近日加大打擊野味產業。惟有野味商販表示，賣野味利潤高，賣一隻隨時可賺數千元，對行業並不擔憂，認為食野味的需求存在，市場還會恢復，政策收緊只會令他們風險增高，推高野味售價。

內地《新京報》訪問到一名住在重慶萬州龍駒鎮的野味獵人，他在鎮上深山老林打獵，主要透過放置捕獸夾，一天可捕獲10多隻野生動物，包括果子狸、豪豬、竹鼠、黃麂。該鎮另一名野味獵人坦言，他獵捕的有些是保護動物，承認「東西確實越來越少了」。

50斤黃麂可賣逾3000元 商販借養殖場「洗白」賣貨

捕獵收益可觀。一隻野兔賣45元（人民幣，下同），一隻白面狸90元，黃麂則按斤賣，五十斤重的賣65元/斤，一隻就能賺3,000多元。野味獵人會將貨出售給供貨商，供貨商還會加價賣向各地的酒店、會所，甚至一些小餐館。

【新冠肺炎】700人被揭冒死買賣野味  英媒「睇死」中國戒不掉野味

網傳華南海鮮市場野味價目 有售活孔雀、果子狸

有野味商販為了躲避風險，借養殖場名義「洗白」賣貨。四川綿陽的野味販子稱，這是行業潛規則，給養殖場一點錢就能辦，讓養殖場在動物耳朵打條碼，死的動物發貨地直接寫成養殖場。一些養殖場也會抓一些野生動物混在一起賣，「只要養殖場各種證件齊全，也不會被罰」。國家林業局野生動植物檢測中心技術人員也稱，只要有證，目前的技術無法直接鑑定野生還是人工繁殖。

有野味商販在朋友圈發布的野味出售、代辦證件廣告。

湖北封路 「蔬菜車」運野生動物

值得注意，湖北封路後，野味商販用「蔬菜車」繞路運野生動物。上有政策，下有對策，有商販對野味行業表示不擔憂，「（吃野味）這個需求的存在，就一定會有市場。市場還會恢復，但如果加大懲罰力度，我們的風險就高了，價格也會高」。不過在疫情風口浪尖，他們已變得謹慎，拒絕帶人看貨。

【新冠肺炎】全國人大推禁食野味條例後 深圳打響禁食寵物第一槍

全國人大常委會日前表決通過，全面禁止非法野生動物交易，並將人工繁育、人工飼養的陸生野生動物全部納入禁止食用的範圍。隨後多地跟進，深圳推出相關立法草案，規定禁食寵物，另龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，有疫病傳播風險，也禁止食用；可食用動物「白名單」包括：豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿及政府決定可食用的家禽家畜，還有未禁止食用的水生動物。

廣州也計劃禁止食用地上走的、天上飛的陸生野生動物，並將重點排查可能經營野生動物的餐飲服務單位，嚴禁經營、貯存、製作野生動物菜餚。

責任編輯：伍樂

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