【新冠肺炎】武漢突破封城返京女釋囚遭起底 因貪污入獄

武漢女子監獄釋囚突破武漢封城令返回北京後確診新冠肺炎，外界嘩然，內媒起底該名女釋囚黃某曾陷宣恩縣水利水產局貪污案被判囚10年。而在武漢肺炎疫情發生後，已有多名刑滿釋放者離開武漢回到原籍。

武漢上月23日封城，但2月22日凌晨，自武漢女子監獄刑滿釋放的黃某進入北京，之後被確診為新冠肺炎病例，引發公眾質疑，她是如何離開武漢？是否有特殊身份背景？

家屬稱離開武漢前未確診

內媒《財新網》報道，當日黃某刑期已滿，滯留武漢，監獄方主動要求放人；其家屬稱去接應黃某時並不知道其已經發燒；在開車回京的路上，才發現武漢女子監獄爆發疫情，回京後他們依法申報，配合疾控工作。

▲ 新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，重災區湖北省武漢市已封城超過一個月，惟日前在北京市東城區一處屋苑確診的黃某，竟是2月22日得以離開武漢抵達北京。

對於有媒體報道稱，黃某在武漢確診後被接到北京，其親屬對此予以否認，稱「不可能把一個確診的人從醫院撈出來，先別說能力做不做得到，也得考慮病人的安危。」這位家屬質疑，正常情況下監獄是否應對每個人進行檢測，然後求助醫療機構。

報道指，黃某是1959年生（現年61歲），原為湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。因犯貪污罪，湖北省宣恩縣法院於2013年6月21日作出判決，黃某獲刑10年，在湖北省武漢女子監獄服刑。她後來因符合減刑條件，2月18日刑滿釋放。

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一名熟悉黃女士案情的知情人士透露，黃女士是恩施州人，其有一名在北京工作的女兒，當時還沒結婚，案發時就在北京買了房子。他說，黃家庭條件非常好，從17歲開始就做財務工作，在宣恩縣水利水產局和幾任局長關係要好，加之此前單位管理比較鬆散，她在用錢方面有較大自主性。

目前，中央政法委批准，司法部牽頭多個部門對事件進行調查。湖北省委書記應勇表示，在疫情防控最吃勁的關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂通道管控的事件，絕不能允許。要迅速查清事實，不論涉及到誰，都要一查到底。

責任編輯：伍樂

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