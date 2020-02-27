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【新冠肺炎】疫情何時見頂、傳播力多強？鍾南山告訴你12件關於新冠肺炎的事

社會熱點 21:12 2020/02/27

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【新冠肺炎（武漢肺炎）】國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山27日在廣州疫情防控記者會上，新冠肺炎救治與疫情發展，提出最新判斷，重點摘要如下：

新型冠狀病毒肺炎疫情在日本及南韓大爆發後，再在歐洲肆虐，中國疫情亦可能隨時反彈。國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山27日在廣州疫情防控記者會上，新冠肺炎救治與疫情發展，提出最新判斷，重點摘要如下：

1、冠狀病毒的傳播速度？

鍾南山認為，此次疫情傳染情況可能比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還高，根據目前統計看，大概一個人能傳染2至3人之間，說明傳染得非常快。

武漢出現大規模爆發，但是在其他城市並沒有大規模爆發，這與以往傳染性很高的疫情，很不一樣。

2、為何外國預測16萬人感染，中國預測僅7萬人？

鍾南山指出，外國模型沒有考慮「國家強力干預」，以及春節後的延遲復工等變數；中方預測模型顯示，2月中旬或下旬達到疫情高峰，確診病例約6至7萬人。

7萬人的預測曾投稿國外權威期刊，但被退了，原因可能是和16萬人的預測差太多；但事實上，中方預測更接近權威（事實）。

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3、疫情高峰與轉折點在何時？

鍾南山表示，此前預測高峰是2月中接近2月底，至2月15日數字果然下來了。「我們有信心，新冠疫情4月底基本控制」。

此前預測復工回流將出現另一個高峰，現在是27日，但預測高峰還沒有出現，原因是上下火車都要檢查，病毒的自然傳播規律被打斷。

4、富士康數萬人復工如何作檢測？

鍾南山表示，幾萬人在3000平方米的工廠裡復工，對工人採取「核酸」與「IgM（免疫球蛋白）」雙檢測。

另對所有工廠的水龍頭、下水道都保持非常通暢，主要是要做好呼吸道的防護。

大企業復工若出現聚集性感染，將造成很大負面影響，工廠作業需保持1.5米以上的安全距離。

5、為何要盡快區分新冠肺炎與流行性感冒？

鍾南山指出，因為受感染的病患症狀都相似，CT（電腦斷層造影）結果也大同小異；流感造成的肺炎每年有很多，恐將流感都混在新冠肺炎，「不是、也變成是了」。

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6、疑似病例如何快速診斷？

鍾南山表示，首先是加速研發檢測試劑和臨床驗證，其次是考慮更好的確診，除核酸檢測，對疑似病人進行IgM是很好的輔助手段。

7、出院患者是否會再感染？核酸檢測再轉陽性？

鍾南山指出，一是轉陽性的個案病例不多；二是微生物的規律都一樣，感染者只要身體內產生足夠抗體，一般不會再感染；抗體增加到4倍，可以給別人捐血漿，救治病人。

關鍵是，出院者是否具傳播性。例如腸道比較長、糞便有殘餘病毒未排出，是否傳染給其他病人還要再觀察，目前主要仍是做好呼吸道防護。

8、冠狀病毒診治通則？

鍾南山指出，早期發現患者85%以上都會好轉，危重症死亡率比普通病人危險係數高9倍，特別是有高血壓、心臟病等併發症的危險係數，會高好幾倍。

韓國與日本的確診病例快速上升，為防止輸出病例變輸入病例，必須加強國際合作，互相交流，共同分享經驗，建立聯防聯控機制。

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9、 冠狀病毒來源？

鍾南山認為，到底是怎麼來，目前還是不清楚，是否早已存在也不知道，中間宿主應該不只有穿山甲一種。

這是人類的病，不是中國的病。疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。

接近80%的傳染病都是從動物而來，特別是南方愛吃野生動物，動物攜帶的病毒就會傳染給人，「吃野生動物的陋習，原來是沒吃的，現在何必呢？」

10、延誤疫情通報原因？

鍾南山指出，中國疾病預防控制中心的行政地位太低，僅是國家衛健委領導下的技術部門，而國外的疾控中心能夠直通中央，甚至直接向社會公布。

從早期情況看，已經有人傳人、醫務人員感染現象，但是疾控中心只能上報，沒有向社會公布疫情的權利，疾控中心未來要有一定的行政權。

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SARS是偶然事件，加上大多數人對突發性事件重視不夠，沒有持續的科學研究。此次在治療上有點束手無策，只能根據原理，用現有的藥。

11、新藥研究進度？

鍾南山強調，十幾天、20天甚至一個月研發出新藥是不可能的，研發一個新藥需要進行長期持續的科學研究。

12、此次冠狀病毒的教訓？

鍾南山表示，21世紀已有3次冠狀病毒感染事件，凡是發現冠狀病毒感染馬上要「嚴防擴散」，這次就是極大教訓。

假如去年12月初、甚至今年1月初，就能採取嚴格防控措施，病人將會大幅減少。研究團隊曾估算，若是1月25號才實施武漢封城，感染人數將會增加到十幾萬人。

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

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