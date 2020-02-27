【新冠肺炎】打臉特朗普！新冠肺炎與流感有5大不同　且危險性更高

▲ 美國總統特朗普卻刻意淡化新冠肺炎疫情，聲言只要把新冠當流感處理便行。這一說法有明顯謬誤，新冠肺炎至少在5方面與流感截然不同，且危險性、致命率更高。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在多國擴大，美國更懷疑首次出現新冠肺炎社區爆發。但美國總統特朗普卻刻意淡化新冠肺炎疫情，聲言只要把新冠當流感處理便行。這一說法有明顯謬誤，新冠肺炎至少在5方面與流感截然不同，且危險性、致命率更高。

特朗普26日在白宮發表談話，就新冠肺炎疫情會否在美國大爆發，大派定心丸，宣稱只要把新冠當流感處理便可以，還揚言美國流感「每年死6.9萬人」，遠少於新冠肺炎在全球造成近3000人死亡。

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持類似觀點的不僅特朗普，還有中方官員。中國外交部發言人華春瑩曾於2月5日公開向媒體說，美國流感比中國武漢肺炎疫情數據嚴重很多。

這種美國流感疫情嚴重過新冠肺炎、新冠肺炎疫情毋須過慮的觀點，其實言不成理；綜合醫學界的信息，傳統流感與新冠病毒至少有5大不同之處，危險性高於流感，絕不能等閒視之。

其一：死亡率差距大

美國《國家地理》網站引述統計數據，無論季節性流感或新型H1N1流感，致死率大約只有0.1％。也有醫學界研究因統計口徑不同，指流感死亡低至0.05%。

反觀眼下的新冠肺炎疫情，平均死率介乎2至3%左右；與流感相比，新冠肺炎死亡率可高出60倍。

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事實上，「致死人數」並不是判斷疾病危險性的主要因素。如果單純從致死總人數來判斷疾病的危險性，每年死於心血管疾病的美國人約有65萬，但沒有人會認為心血管疾病比新冠肺炎更有直接、即時的威脅。

其二：新冠肺炎潛伏期長，且在潛伏期就可以傳播

新冠肺炎有較長的潛伏期，通常為1～14天，有時超過14天、甚至24天，且在無症狀期間就能傳染人。新冠肺炎感染者因此可能在沒有病徵下到處走，把病毒廣泛傳播。

美國疾病控制及預防中心（CDC）資訊反映，流感病毒通常在出現症狀的前1天，開始有傳染力，在發病後3～4天傳染力最強。

其三：流感有疫苗防護、有治療藥物

目前，新冠肺炎尚無確定有效的疫苗和治療方法，有指半年內仍無望研製及生產出疫苗。

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相對而言，流感有疫苗可以預防感染，也藥物可在感染後降低病情。儘管流感疫苗的有效率會浮動，但CDC表明，當流感疫苗和正在流行的多數流感病毒完全匹配時，疫苗可以減少40%～60%的患病風險。

其四：新冠肺炎有太多未知之數

新冠肺炎是新發的傳染病，關於這個新型冠狀病毒，有太多未知，包括病毒的來源究竟是哪裡，傳染途徑共有哪些，如何避免超級傳播者出現，患病後對人體造成哪些損傷，如何治療，治癒後有何後遺症，病毒是否會再次突變等。

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更重要是，目前還發現新冠肺炎治癒後，核酸檢測還可能是陽性，也就是病毒沒有這麼容易就消失。種種這一切都還沒有確切答案，反映新冠肺炎有許多未知風

險。

其五：流感是否在美國特別嚴重，尚有爭議

美國CDC與世界衛生組織（WHO）在統計流感時，都是採計「根本死亡原因」。也就是說，如果一個人因為得了流感，最後引發心臟病而死，那麼他的死因會被統計為「死於流感」。正因如此，美國才會出現數以萬計的流感死亡個案。

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但在中國，往往統計「直接死亡原因」，所以上述案例如果發生在中國，會被歸為「死於心臟病」。由於統計口徑不同，中國官方通報的2018年死於流感人數，只有144人。

惟2019年有一項由復旦大學公共衛生學院、以及中國疾控部門參與的研究，如用「根本死亡原因」等統計，2010～2015年，中國平均每年死於流感的人數超過8.8萬人，多於美國常年數字。

有輿論此前已指出，在上述因素下，把美國流感類比中國新冠肺炎，試圖淡化新冠肺炎疫情的嚴重性，不僅理據不足；且恐令人們輕視新冠疫情、不作及時防範，隨時會讓疫情大爆發。反覆炒作美國流感疫情、以流感淡化新冠肺炎威脅的言論，並不道德。

責任編輯：鄧國強

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