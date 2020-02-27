【新冠肺炎】男性是弱者？  為何男性更易感染肺炎又易死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延至今，科學家根據數據統計，男性不但較易感染新冠肺炎，而且死亡率比女性明顯高。同樣是冠狀病毒的沙士，男性死亡率更比女生高達50%。

為何冠狀病毒與男性特別「有仇」？科學家認為，除了生活習慣外，女性的免疫系統似乎更適合於抵抗病毒性感染。

據BBC中文報道，自從新冠肺炎病毒疫情從去年12月在中國爆發到目前為止已經歷時兩個月。全球流行病學家利用中國所提供的首批4萬4千病例的資料進行研究和分析後，值得人們注意的發現是，男性的死亡率似乎大於女性。

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根據中國公布的數字，在疫情剛開始的頭6個星期男女感染的病例幾乎相等，但6個星期後情況發生了明顯的變化。女性患者中死於新冠病毒的比例為1.7%，而男性的死亡比例則為2.8%。

沙士男性患者死亡率 比女性高50%

當然，其中一個不可忽視的因素是，中國男性吸煙者居多，吸煙會削弱人體的免疫力和肺功能，為病毒造成可乘之機。但大多數病理學家懷疑最根本的原因是男女生理的不同。

事實上，科學家的推斷是有一定根據。2003年沙士疫情以及2012年中東呼吸綜合症時這一趨勢已經顯現。沙士蔓延期間，男性死亡率比女性高50%，中東呼吸綜合症男性死亡率也高於女性死亡率的25%。無論是沙士，還是中東呼吸綜合症，其病毒都是冠狀病毒中的一種。

科學家指出，一般來說，女性的免疫系統似乎更適合於抵抗病毒性感染。在實驗中，科研人員發現，感染了冠狀病毒的雄性老鼠要比雌性老鼠好的慢，恢復時間長。

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女性需強大免疫系統 把保護抗體遺傳

這其中的原因，可能跟女性需要更強大的免疫系統，才能更好地把保護性抗體遺傳給其後代有關。也因為如此，男性患感冒一般會比性嚴重些，不要忘記，流行性感冒也是由冠狀病毒引起。

各位男性為了自己性命，特別是在新冠肺炎期間，一定要做好保護措施、勤洗手，這才避免先天不足而染病。

責任編輯：鄧中建

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