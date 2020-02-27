蝗災告急 10萬寧波鴨擬出征巴基斯坦滅蝗蟲？

▲ 蝗蟲肆虐非洲、南亞地區，中國浙江據報將派出10萬「鴨子軍團」出征巴基斯坦滅蝗蟲。不過，中國蝗災防治工作組表示，以鴨子捕食蝗蟲的方法不適合用於巴基斯坦。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延之際，蝗蟲肆虐非洲、南亞地區，中國浙江據報將派出10萬「鴨子軍團」出征巴基斯坦滅蝗蟲。不過，中國蝗災防治工作組表示，以鴨子捕食蝗蟲的方法不適合用於巴基斯坦。

綜合內地媒體報道，繼東非蝗災之後，紅海兩岸蝗災規模繼續擴大，已影響也門、沙特阿拉伯、阿曼。此外，受強季風影響，大量蝗群一周前抵達海灣兩側，「造訪」科威特、巴林、卡塔爾和伊朗西南海岸區域。

巴基斯坦更爆發27年來最大規模的蝗蟲災害，對此，浙江省農業科學院家禽研究室主任、二級研究員、國家水禽產業技術體系崗位科學家盧立志表示，正與巴基斯坦兩所大學合作，研究牧鴨治蝗。

一隻鴨據稱能吃掉200多隻蝗蟲

20年前寧波的「鴨兵」就曾赴新疆，平定蝗禍。盧立志指，以藥殺蝗固然有效，惟考慮到對環境構成的負面影響，「生物防治法」或更為可取。

▲ 浙江省農業科學院研究員盧立志意見，指以藥殺蝗固然有效，惟考慮到對環境構成的負面影響，「生物防治法」或更為可取。

青蛙及鳥類均屬蝗蟲天敵，但只在指定區域棲息，反觀「雞鴨軍團」適合野外生存、覓食和抗寒能力亦高，一隻雞一天能吃掉70隻蝗蟲，一隻鴨子則能吃掉200多隻，「鴨子會對蝗蟲作地氈式搜索，連蟲蛹都不會放過，滅蝗能力足足是雞的3倍，放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家。」

盧立志表示，他將盡快到巴基斯坦治蝗，計劃將要出動10萬「鴨兵」。

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中國蝗災防治組：巴基斯坦不適合

中國蝗災防治工作組表示，中國自古就有牧鴨治蝗的方法，但這是在蝗災小規模爆發和特殊的地理環境下使用，效果有限。

從目前情況來看，以鴨子捕食蝗蟲的方法不適合用於巴基斯坦，建議當地採用化學農藥和微生物農藥等緊急防治措施，目前比較成熟的微生物農藥包括微孢子蟲類和綠僵菌，可以大規模用飛機噴灑，快速、有效控制蝗災。

目前，中國蝗災防治工作組已完成考察巴基斯坦信德省的沙漠地區，正動身前往卑路支省和旁遮普的蝗蟲棲息地。

責任編輯：孫民