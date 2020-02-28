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【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀　恐會混沌、癲癇、無味減退

社會熱點 19:29 2020/02/28

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逾3成新冠患者損神經，恐會混沌、癲癇、無味覺。

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，內地研究發現，新冠病毒或損害神經系統，214名患者樣本中，超過3成出現神經系統症狀，重症患者風險更高。研究者提醒，除了呼吸系統症狀，醫生應注意患者任何神經系統表現，避免延誤診斷或誤診。

「財新網」報道，華中科技大學附屬協和醫院神經內科主任胡波團隊一篇論文，未經同行評審，日前發表預印版平台medRxiv。

研究樣本是1月16日至2月19日的214名新冠肺炎確診住院患者。其中88人是重症患者，126人非重症患者；樣本平均年齡為52.7歲；83名患者有高血壓、糖尿病、心血管疾病和惡性腫瘤等至少一種慢性疾病。研究者從電子病歷中提取相關臨床數據，兩名專業神經科醫生複查。

重症樣本45.5%有神經系統症狀

研究結果顯示，78名患者出現神經系統症狀，佔樣本總數的36.4%。論文研究者將神經系統症狀分為三類：一是中樞神經系統症狀，如頭痛、頭暈、意識障礙、急性腦血管疾病、癲癇等；二是周圍神經系統症狀，如味覺減退、嗅覺減退、食慾減退、神經痛等；三是骨骼肌損傷。

一名患者可以出現多種神經系統受損症狀。78人中，53人中樞神經受損，19人周圍神經受損，23人骨骼肌受損。中樞神經系統受損的患者最常見症狀是頭暈和頭痛，分別有36例和28例。其中，6人出現急性腦血管疾病（5例缺血性中風與1例腦出血），16人出現意識障礙。

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重症患者風險更高。在78人中，40人重症，佔重症樣本45.5%。其中，5人出現急性腦血管疾病，13人意識障礙，17人骨骼肌損傷，比例均比非重症患者高。

中樞神經受損比例最高 患者會頭痛、急性腦血管疾病

研究認為，神經系統症狀或與ACE2（血管緊張素轉化酶2）有關。論文提到，ACE2是新冠病毒的功能性受體，即病毒感染細胞的「入口」。這種受體存在多種人體器官，包括神經系統和骨骼肌，或是新冠病毒直接或間接引起神經系統症狀的病理機制。此前亦有研究證實沙士和中東呼吸綜合症（MERS）會引起神經損傷。而3類神經系統表現中，出現中樞神經受損比例最高。研究者稱，新冠病毒或通過血行或逆行神經元線路侵犯中樞神經系統。

研究又顯示，重症患者炎症反應增加較多，多個器官易受累，如嚴重的肝臟、腎臟受損、肌肉損傷和中樞神經受損。另提示患者凝血系統出現問題，或是更易發生急性腦血管疾病的原因。

目前，國家衛健委最新發布的診療方案中，臨床表現並未包含神經系統相關症狀。論文也承認研究有局限性，一是樣本僅214宗住院患者，數量偏小或導致結果偏差；二是數據均來自電子病歷，一些嗅覺或味覺減退的輕度神經系統症狀或無法捕獲；三是大多數患者仍住院，難以評估神經系統症狀對治療結果的影響，仍需繼續觀察。

責任編輯：伍樂

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