新冠肺炎蔓延44國荷蘭也中招 世衛譚德塞：可能變全球瘟疫

▲ 世界衛生組織秘書長譚德塞今天公布，中國以外新冠肺炎已擴散至其他44國，有可能演變成全球「大流行（pandemic，又譯瘟疫）」，若有國家認為不會受到襲擊，將是致命的錯誤。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情蔓延，已非中國一國之事，荷蘭也出現首宗新冠肺炎確診個案。世界衛生組織秘書長譚德塞今天公布，中國以外新冠肺炎已擴散至其他44國，有可能演變成全球「大流行（pandemic，又譯瘟疫）」，若有國家認為不會受到襲擊，將是致命的錯誤。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）香港時晨28日凌晨在日內瓦舉行記者會說明新冠肺炎疫情時表示，過去2天，世界其他國家新增病例數已超過中國，目前疫情擴散至中國以外的44國，這44國累計3474病例。他表示，在過去24小時內，巴西、希臘、挪威及羅馬尼亞等7個國家出現首例。疫情處於決定性的時刻，呼籲所有受影響國家儘快採取行動控制疫情。

「若有國家認為不會受襲擊 是致命錯誤」

至於對那些還沒有出現疫情的國家，譚德塞說疫情有可能演變為全球大流行（pandemic），各國的處理方式將決定疫情發展，若任何國家認為不會受到病毒的襲擊，將會是致命的錯誤。

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相較世衛仍不願稱呼疫情為大流行，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則表示已將疫情視為大流行，除宣布國家緊急因應計劃，並正考慮採取額外措施，監控抵達澳洲的旅客。

至於日本正在對抗疫情，是否影響今年夏天奧運計劃，世衛今天表示，正與日本主辦方密切合作，但認為不會針對是否會如期舉行很快做出決定。

責任編輯：費風

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