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【口罩供應】曾批中國禁3M口罩輸出　美謀用特權促本土增產口罩

社會熱點 10:25 2020/02/28

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路透社報道，特朗普政府考慮透過「國防生產法」的特權，促使美國本土工廠增製防疫口罩和防護衣，對抗新冠疫情。

內地新型冠狀病毒肺炎疫情恐變全球性瘟疫（Pandemic）之際，中國當局為解決國內防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等在中國設廠的美國企業，此舉招至白宮官員批評。路透社報道，特朗普政府考慮透過「國防生產法」的特權，促使美國本土工廠增製防疫口罩和防護衣，對抗新冠疫情。

【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復

美國國會在1950年韓戰爆發時通過國防生產法（Defense Production Act），動用此法，將代表政府因應疫情作法升級。新冠肺炎疫情率先在中國爆發，目前延燒到40多個國家和地區，包括美國。

美國需要3億個口罩應急

美國衛生官員已告訴美國社會，要開始為疫情在美國蔓延做好準備。

美國的國防生產法，讓總統有權以國安等因素為由，擴大工業生產關鍵原料或產品。美國最大口罩製造業者包括3M公司（3M Co.）和漢威聯合公司（Honeywell International Inc.）。

越南公司用廁紙製劣質「口罩」被查獲 分分鐘害死人 （有片）

奸商借瘟疫發大財  N95口罩炒到130元個

共和黨籍的特朗普尋求在11月3日總統大選贏得連任，他的政府因應疫情的行動此前面臨民主黨批評。

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）本周告訴國會議員，美國必須儲備約3億個N95口罩給醫護人員以抗疫情。艾薩作證說，美國目前僅有一部分口罩可立即使用。

衛生及公共服務部和國土安全部官員在跨部會電話會議中，商討是否可能動用國防生產法製造可以防疫的「個人防護具」。

這類防護具可包括口罩、手套和連身衣物。

防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

口罩不夠用　鍾南山教2招節省使用口罩（睇片）

內地新型冠狀病毒肺炎疫情恐變全球性瘟疫（Pandemic）之際，中國當局為解決國內防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等在中國設廠的美國企業，此舉招至白宮官員批評。

艾薩在國會的聽證會上表示，中國控制與口罩有關的「許多原料以及生產能力」。

國土安全部官員告訴路透社，「這些東西顯然很少是在此（美國）製造，因此若我們要靠國內能力生產，可能會遇到困難。」

白宮納瓦洛狠批中國禁3M口罩出口

白宮有官員證實，政府已在研究動用法律促進防護具的生產。這兩名國土安全部和白宮官員都要求匿名討論此事。

美國專家：僅靠戴口罩 難阻疫情擴散

內地新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，中國當局為解決國內口罩等防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等4間在中國設廠的美國企業。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，美國過度依賴海外製造，才造成今天局面；他警告，特朗普政府將要求美企重回國土，作為對中國的報復。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

傳染病 疫情 特朗普 口罩 國防 白宮 武漢肺炎 新冠肺炎

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