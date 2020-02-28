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【新冠肺炎】崔天凱促美摒棄歧視和偏見 聯手應對疫情

國情動向 10:38 2020/02/28

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中國駐美大使崔天凱稱，全球正面對新冠肺炎疫情的挑戰，再次證明各國尤其是中美應在全球公共衞生等領域開展合作。

指中美人員來往受影響 因美對疫情過度反應

崔天凱當地時間周四（26日）在華盛頓受訪時說，中美兩國曾合作應對伊波拉疫情，這些經驗被證明是有效的。中美要摒棄種族歧視和意識形態偏見，認為中美之間的人員往來暫時受影響，除了基於控制疫情需要，亦因為美方對疫情的過度反應。他指世衛並無建議要中斷貿易和人員來往，應該要聽權威及專業機構的建議。

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中國駐美大使崔天凱。（資料圖片）

他又回應近期有言論指疫情令企業考慮將產業鏈移離中國，指跟世界5分1人口及第二大經濟體「脫鈎」，對任何國家都沒好處。

指中方有誠意執行首階段貿易協議

提到中美第一階段貿易協議的落實問題，崔天凱指，疫情可能帶來新的情況，但雙方都有誠意執行，中美目前都在重點關注疫情，及疫情對各自和全球經濟的影響。當務之急是把疫情控制住，中方有信心有能做到這一點。

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責任編輯：蒯宇澄

疫情 經濟 崔天凱 中國 伊波拉 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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