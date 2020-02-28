【華為5G】華為投資2億歐元 在法國設首間歐洲5G廠房

面對美國圍堵，華為積極尋求在歐洲開展5G業務。2月27日，華為宣布投資2億歐元（約17.1億港元），在法國設立無線產品制造工廠，聚焦4G/5G無線通信設備生產。這是華為在歐洲設立的首個5G通信產品工廠，新工廠將打造成高度自動化智能制造工廠，生產的產品以供應歐洲市場為主。

帶來10億歐元年產值和500個直接就業機會

據了解，無線產品制造工廠計劃投資2億歐元（約17.1億港元），用於土地、建廠、設備采購等。預計該項目將帶來10億歐元（約85.5億港元）的年產值，創造500個直接就業機會。

華為稱，該工廠生產的無線設備將主要供應歐洲區域，實現研發、銷售、采購、生產、物流、服務、人才培養等端到端產業鏈的整體覆蓋，對歐洲本地上下遊產業鏈產生推動作用。

目前美國正加緊遊說歐洲盟國不要讓華為參與5G項目，暫時未知華為的新廠房計劃是否得到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的支持。

法國尚未開始推進5G網絡建設計劃，但法國最大電信運營商Orange本月初表示，將選擇華為的歐洲競爭對手諾基亞及愛立信，作為合作夥伴。

責任編輯：尹航