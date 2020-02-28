  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 11:29
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【華為5G】華為投資2億歐元 在法國設首間歐洲5G廠房

經濟脈搏 11:03 2020/02/28

分享：

面對美國圍堵，華為積極尋求在歐洲開展5G業務。2月27日，華為宣布投資2億歐元（約17.1億港元），在法國設立無線產品制造工廠，聚焦4G/5G無線通信設備生產。這是華為在歐洲設立的首個5G通信產品工廠，新工廠將打造成高度自動化智能制造工廠，生產的產品以供應歐洲市場為主。

帶來10億歐元年產值和500個直接就業機會

據了解，無線產品制造工廠計劃投資2億歐元（約17.1億港元），用於土地、建廠、設備采購等。預計該項目將帶來10億歐元（約85.5億港元）的年產值，創造500個直接就業機會。

華為稱，該工廠生產的無線設備將主要供應歐洲區域，實現研發、銷售、采購、生產、物流、服務、人才培養等端到端產業鏈的整體覆蓋，對歐洲本地上下遊產業鏈產生推動作用。

目前美國正加緊遊說歐洲盟國不要讓華為參與5G項目，暫時未知華為的新廠房計劃是否得到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的支持。

法國尚未開始推進5G網絡建設計劃，但法國最大電信運營商Orange本月初表示，將選擇華為的歐洲競爭對手諾基亞及愛立信，作為合作夥伴。

責任編輯：尹航

相關文章

【華為風暴】美商務部將華為禁令再推遲45天執行 惟司法部加控華為及孟晚舟
2020/02/14
【華為風暴】美商務部將華為禁令再推遲45天執行 惟司法部加控華為及孟晚舟
【武漢肺炎】機構：中國智能手機銷量料大跌 華為將遭受重創
2020/02/14
【武漢肺炎】機構：中國智能手機銷量料大跌 華為將遭受重創
美列5中國官媒「外國使團」 物業註冊須先獲批准（更新版）
2020/02/19
美列5中國官媒「外國使團」 物業註冊須先獲批准（更新版）
【華為5G】華為全球範圍內獲91份商用合同 稱疫情不影響5G設備供應
2020/02/21
【華為5G】華為全球範圍內獲91份商用合同 稱疫情不影響5G設備供應
華為 服務 5G 4G 美國 歐洲 法國 歐元 馬克龍 歐洲市場

下一篇文章

【新冠肺炎】滬指寬幅震盪收升0.1% 成交連續7日破萬億　　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」
【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」
明明有一帶一路利益　意大利為何疑對中國「變心」？
明明有一帶一路利益　意大利為何疑對中國「變心」？
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【新冠肺炎】滬指寬幅震盪收升0.1% 成交連續7日破萬億　　
【新冠肺炎】滬指寬幅震盪收升0.1% 成交連續7日破萬億　　
【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問
【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）