【新冠肺炎】內地公司搶註「李文亮」商標 被官方調查後撤回申請

被稱為新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）「吹哨者」的武漢醫生李文亮，本月初感染不治。就在他去世當天，湖南長沙有企業搶註「李文亮」商標，被批評吃人血饅頭，並涉嫌違反商標法，在官方介入調查下，涉事公司致歉，並撤回相關商標申請。

內地傳媒報道，湖南長沙市福茶堂電子商務有限公司，在2月7日李文亮病逝當天申請4個商標，其中3個名稱為「李文亮」，另一個為「文亮」，類別為方便食品、醫藥、醫療器械。

長沙市知識產權局昨稱，已責令企業撤銷商標申請，並對該企業違法行為展開調查。相關執法人員稱，該公司搶註「李文亮」名字的行為，涉嫌違反《商標法》的規定，有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌，不得作為商標使用。據稱當局已約談該公司。

長沙市福茶堂電子商務法定代表人昨晚發出致歉信，稱已深刻認識到問題的嚴重性，已主動撤回相關商標申請。

國家知識産權局：易造成重大社會不良影響 應駁回

另一間東莞特雷斯智能科技有限公司，本月中旬也申請註冊商標「李文亮」共5次，類別分別為醫療器械、服裝鞋帽、醫藥、廣告銷售、方便食品。該公司掛出法定代表人的致歉信，同樣稱自己已經深刻認識到自己的錯誤行為，並對相關商標全部申請撤回，冀得到社會諒解。

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國家知識産權局商標局表示，李文亮因接診感染新冠肺炎去世，將其姓名作為商標使用或者註冊，易造成重大社會不良影響，因此「李文亮」商標註冊申請依法應予駁回。

責任編輯：伍樂

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