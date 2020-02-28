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【新冠肺炎】遊戲App《瘟疫公司》中國下架 被指內容違法

社會熱點 12:37 2020/02/28

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被視為神預言遊戲的《瘟疫公司》（Plague Inc.），因涉內容違法，從中國蘋果App Store下架。遊戲開放商回應稱，尚不清楚是否與中國當下新冠肺炎疫情有關。

開發商指尚不清楚是否與新冠肺炎疫情有關

英國遊戲開發商 Ndemic Creations 昨日（27日）發布聲明，指公司收到通知，其獨立開發的遊戲《瘟疫公司》已從中國 App Store 下架，理由是「經中國國家網信辦審查存在違反國內法律內容」。

聲明指，當前狀況超出公司方面掌控範圍，目前尚不清楚該遊戲下架是否與中國當下新冠肺炎疫情有關。公司正在全力以赴爭取遊戲重返中國。

聲明還強調，該遊戲是一款智能而複雜的模擬遊戲，旨在鼓勵玩家思考並學習涉及嚴重公共問題的相關知識。《瘟疫公司》在教育領域的重要作用業已屢獲 CDC 等組織認可。公司也正與世界主要衛健機構開展合作，以期為抗擊 COVID-19 貢獻力量。

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《瘟疫公司》遊戲發布於2012年，遊戲中提供了細菌、病毒、真菌、寄生蟲、朊病毒、納米病毒和生化武器七種病原體，統稱為遊戲的基本病原體，遊戲開始前為病原體注入一定的基因序列來改良病原體的屬性。《瘟疫公司》要求玩家將所選定的病原體散佈到世界各地，從而製造一場超級瘟疫。

登頂中國區iOS遊戲排行榜付費榜

近期隨着新冠肺炎疫情爆發，該遊戲再度引起關注，其手機版在中國蘋果App Store只售3元人民幣，1月21日開始，《瘟疫公司》就登上了中國區iOS遊戲排行榜付費榜榜首。目前香港玩家不受影響。

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責任編輯：伍樂

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