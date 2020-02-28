【新冠肺炎】疫情衝擊就業 教育部鼓勵更多畢業生參軍 擴碩士招生

受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，內地就業壓力增加，教育部今日表示，鼓勵更多應屆畢業生參軍入伍，面向基層就業，並著力擴大今年碩士研究生招生規模。

內地今年全國普通高校畢業生874萬人，教育部副部長翁鐵慧今日在國新辦記者會上表示，就業工作原本壓力就不小，加上突發疫情影響，畢業生就業壓力增大。當局將畢業生就業擺在突出位置，與有關部門一起盡最大努力拓寬就業渠道、增加升學機會、開展精準指導服務。

畢業生達874萬

翁鐵慧稱，主要要積極推進4方面的重點工作。一是最大限度增加就業機會。重點加大基礎教育、基層醫療、社區服務等領域招錄。加大政策傾斜，鼓勵更多應屆畢業生參軍入伍。鼓勵更多高校畢業生面向基層就業。

二是拓展畢業生升學深造渠道。考慮支撐國家戰略所需學科、經濟社會發展緊缺專業等因素，在保證研究生培養質量下，著力擴大今年碩士研究生招生規模。圍繞社會服務管理新業態發展等對一線技術人才的需求，積極擴大普通高校專升本的規模。

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她補充，配合中央軍委國防動員部通過優化指標分配，提前體檢等舉措，徵集更多應屆畢業生。她指每年國家徵兵超過一半是大學生，今年繼續增加，並向畢業生傾斜。過去是在校學生都可以，今年更大力度鼓勵畢業生參軍入伍，畢業生的積極性也很高。

網民：今年就業難 願參軍但不夠高

三是多種途徑開拓招聘渠道，除了網上大型招聘、全國性活動，並遴選企業合作開闢校園招聘專區，免費為大學畢業生提供服務。又推出「24365全天候網上校園招聘」服務，每天24小時、全年365天不打烊，冀創造條件，不見面也能招聘，也可簽約認定。四是更加精準提供指導服務，引導畢業生盡快找到合適自己的崗位。

對於教育部鼓勵畢業生參軍入伍，有網民表示，「這個意思就是讓大家今年盡量不要擇業了，先安頓下來再說」、「這些操作說明了今年真的很難」、「要麼考研要麼參軍，反正少就業就是」。亦有網民稱，樂意參軍，但身高不夠、近視，很難合資格。

責任編輯：伍樂

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