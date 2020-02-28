【新冠肺炎】疫情下畢業生搵工難 人社部提四招保就業

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情未知何時能平息。時值內地874萬普通高校畢業生六月進入社會，此次疫情或將影響大批畢業生求職。國務院今日召開新聞發布會，由人力資源和社會保障部、教育部介紹積極鼓勵吸納高校畢業生、農民工就業的相關政策。

人社部副部長遊鈞提出四條措施，包括疫情過後密集推出現場招聘，以及今明兩年將組織百萬畢業生見習等。

鼓勵畢業生進入企業、基層、創業

遊鈞說，當前正值春季招聘的黃金季節，疫情導致了整個市場的招聘需求下滑，線下的招聘活動停止，眾多畢業生求職受阻，實習中斷。

▲ 人才招聘市場（網上圖片）

他表示，為此人社部將加快完善落實就業創業政策，鼓勵企業吸納一批，引導基層就業一批，支持創業帶動一批，並協同做好機關事業單位的招聘考錄工作，千方百計挖掘提供充分的就業機會。

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同時還將加大線上招聘，啟動「e路同行、職等你來」網絡招聘活動，推出線上指導，組織百名職業指導師開設就業指導課堂。提早謀劃，一旦疫情解除，迅速組織動員全國各級各類公共就業服務機構、市場服務機構，密集推出行業化、特色化的現場招聘。

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見習規模也將擴大。遊鈞介紹，今明兩年將組織百萬畢業生見習，豐富他們的實踐經驗，提升他們的就業能力，增強他們的市場競爭能力。對企業開放見習崗位的，給予3-12個月的政策補貼。

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對離校未就業的畢業生，遊鈞表示，將盡早與教育部門對接信息，開展實名服務，重點關註建檔立卡貧困家庭、零就業家庭的畢業生，實行「一對一」的幫扶舉措，政策服務全兜底。與此同時，也將始終關注湖北高校和湖北籍的畢業生，積極會同有關方面采取有針對性的援助措施，給他們提供平等的就業機會。

▲ 人才招聘市場（網上圖片）

除人社部外，教育部還提出，全力拓展畢業生升學深造渠道，著力擴大今年碩士研究生招生規模，以及積極擴大普通高校專升本規模。

責任編輯：尹航

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