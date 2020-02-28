【神州快訊】山東省舉行重點外商投資項目視頻集中簽約儀式

山東省舉行以「主會場+分會場+投資方視頻連綫」方式進行的重點外商投資項目視頻集中簽約儀式。本次活動，16市共簽約66個重點外商投資項目，涉及韓國、日本、新加坡等13個國家和地區，預計投資總額143.9億美元，協議/合同外資額42.7億美元。

在濟南市分會場，視頻簽約項目共計10個，主要涉及飛機、微型顯示器製造業、互聯網服務、零售和倉儲業、商業服務業等行業，簽約項目總投資額約40億美元，合同外資額約4.55億美元。包括濟南熱力集團與法電中國集中供冷合作項目、法國蘇伊士環境集團固廢綜合處置項目、香港衡寬國際高新科技產業園項目等。

全國政協副主席梁振英在香港出席儀式，見證了香港衡寬國際高新科技產業園項目在濟南簽約落地並表示，此次成功簽約，是雙方進一步深化合作的見證。希望雙方繼續保持良好合作發展態勢，特別是在金融、高新技術產業等領域，充分發揮各自優勢，互補合作、互利共贏。據悉，香港衡寬國際高新科技產業園項目是2019年魯港澳深度合作考察團到濟南訪問的成果之一。

作為外商投資項目方代表，法國蘇伊士環境集團固廢資源管理CEO郭恩堂在濟南分會場發言時表示，此次在濟南投資的是綜合性廢物處理項目，總投資7千萬美元，從洽談到落地僅用了2個多月的時間。

山東省委書記劉家義還與韓國SK集團E&S全球事業社長俞怔准進行視頻交流，表示希望雙方在做好疫情防控的同時，推動項目早日開工建設並在更大範圍實現合作共贏。

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