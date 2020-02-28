【神州快訊】天津大學實驗室研發出新冠病毒口服疫苗 

天津大學生命科學學院黃金海教授團隊已成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗。該疫苗以食品級安全釀酒酵母為載體，以新型冠狀病毒S蛋白為靶點產生抗體，具有激發局部黏膜免疫、調節機體免疫穩態、使用方便、安全性好、產能迅速等優勢。目前科研團隊正尋求合作方，希望能推動疫苗早日走向臨床，為疫情防控發揮作用。

新型冠狀病毒S蛋白（Spike protein，刺突蛋白）可與宿主細胞的病毒受體結合，是決定病毒入侵易感細胞的關鍵蛋白，也是開發預防或治療新型冠狀病毒疫苗與藥物的關鍵靶點。黃教授介紹，該疫苗，除表達的病毒外源基因外，表達元件全部為釀酒酵母自身基因片段，不含外源抗性基因。新型冠狀病毒疫苗製劑通過高表達新冠病毒保護性抗原，既可作為病毒感染的競爭性治療製劑，也可通過啟動黏膜免疫的疫苗機制，發揮預防性抗感染功能。

黃教授表示，疫苗從研製到上市是一個嚴謹而漫長的過程，目前團隊正在積極佈置進行動物毒理學、免疫效力、中試生產等評價，希望和有資質的企業、單位合作完成疫苗後續評價流程，加速推進疫苗的臨床驗證和推廣使用，助力疫情防控。此外，該團隊還獲得了COVID-19病毒M、N、E蛋白酵母重組菌株，多價表達疫苗研發、免疫評價等進程也在有序推進。

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