【神州快訊】西安航空基地綫上綫下雙管齊下 全力保障企業復工復產

陝西省西安市航空基地40餘家規模以上企業相繼復工復產，在疫情防控下，企業安全生產管理成為重點。

西安市航空基地邀請陝西省安全生產專家田安利，通過網路平台對西安航太三沃化學有限公司的100多名員工開展了復工復產安全生產綫上培訓，圍繞應急預案制定、企業復工復產安全、生產設備啟動安全、特種設備作業人員安全等內容進行詳細深入的講解，並結合典型事故案例具體分析，提升員工風險應對能力。

西安航空基地在抓好疫情防控和企業復工的同時，堅持「安全第一，預防為主，綜合治理」的原則，嚴把「安全生產關」，指導企業在復工復產前對涉及的設備、工藝及生產環境進行全面安全檢查，制定合理有效的應急預案，把安全生產責任夯實到班組和具體責任人。

此外，西安航空基地挑選責任心強、業務精幹的人員組建企業復工安全生產專項小組，對復工企業進行系統全面的安全生產檢查，提供預防性安全檢查、安全風險隱患排查、危險作業監護、應急培訓等服務，並公開安全服務電話，做好企業復工復產期間應急值守工作，24小時提供諮詢服務，指導企業嚴格落實疫情防控和安全生產各項措施，實現安全穩定復工復產。

（資料由客戶提供）