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【新冠肺炎】寧波有獎舉報 發現疑似病人經確診獲獎勵2萬元

社會熱點 13:00 2020/02/28

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內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續， 在各省病例總數排第四的淅江省，當地寧波市決定在防控期間實行有獎舉報，民眾發現疑似感染新冠肺炎人員，經確認確診的，獎勵舉報者2萬元（人民幣，下同）。

舉報違反居家隔離亦可獎勵1千元

寧波新冠肺炎疫情防控工作領導小組疫情管控組周四（27日）發布《通告》，發現疑似感染新冠肺炎人員，經確認核酸檢測呈陽性的，獎勵5000元；發現集中隔離、居家隔離對象擅自離開隔離區域，經確認屬實的，獎勵1000元。

《通告》稱，舉報人可撥打各疾控中心電話或110進行舉報，多個舉報人分別舉報同一對象的，獎勵首個舉報人；一人向多部門舉報同一對象的，不重複獎勵。接受舉報的單位對舉報人的個人信息予以嚴格保密。

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據疫情通報，寧波市截至27日累計確診157人，現存確認19人，已治愈138人。

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早前，湖北多地都出台了相關獎勵措施，其中武漢市漢陽區和潛江市鼓勵自我排查。在潛江，在限定時間內主動申報且首次確診的新冠肺炎患者可獲高達1萬元獎勵。十堰、黃岡等地亦獎勵發燒者主動就診。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

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