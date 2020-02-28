【新冠肺炎】美疾控研究新冠肺炎：紙張比銅器更易播毒？

▲ 美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）在美國國會聽證會上表示，他們正評估新型冠狀病毒可在物體表面存活在久、了解具傳染性。其中，已知新冠存活在紙張的時間，會比存活在銅面的時間長。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）全球蔓延，但其傳播形式仍有許多問號。美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）在美國國會聽證會上表示，他們正評估新型冠狀病毒可在物體表面存活在久、了解具傳染性。其中，已知新冠存活在紙張的時間，會比存活在銅面的時間長。

芮斐德在國會上，就美國政府如何應對快速蔓延的新冠病毒作出解說。他談及新冠肺炎病毒傳播性時表示，「它（病毒）在銅和鋼材上不出所料，大約2個小時。」

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「但我會認為在其他表面，紙板或塑膠上，時間比較長，因此我們正在研究這個。」

他表示，接觸物體表面感染可能是造成郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）疫情爆發的原因，而不是空氣傳染。但芮斐德表示，他認為表面傳染不會影響貨運。

病毒可在銅面存活2小時

芮斐德也說，這種病毒在中國以外地區的死亡率可能更低。

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「我們沒有數據，但至少我想如果大家看看此病在中國以外地區的死亡率，我們現在大概會看到大約0.5%左右，但同樣地，我們將必須檢視更多數據才能真正確定。」

世界衛生組織（WHO）此前表示，武漢肺炎在中國的死亡率在2%至4%。芮斐德說，季節性流感的死亡率約0.1%。

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根據世衛統計，武漢肺炎目前病例大部分發生在中國，造成近8萬人感染，2700多人喪命，而且蔓延到至少46個國家和地區，通報約3700例57死。

責任編輯：鄧國強

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