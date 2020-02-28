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【新冠肺炎】內地新研究：龜類或是病毒潛在中間宿主

社會熱點 22:12 2020/02/28

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，但病毒來源、如何傳播至人類仍未能確定。內地一項新研究發現，龜類也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。

此前，研究人員已先後提出蝙蝠或是新冠病毒自然宿主，蛇、穿山甲可能是潛在中間宿主。

內地傳媒報道，湖北醫藥學院附屬人民醫院的劉龍與廣州暨南大學吳建國課題組，日前在期刊Medical Virology上發表論文稱，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）也可能是將新冠病毒潛在中間宿主。其中，中華鱉又稱為水魚。

包括水魚 龜類比穿山甲等更普遍

研究對比新冠病毒與SARS病毒、動物樣本中發現的SARS樣冠狀病毒及其他冠狀病毒之間的刺突蛋白（S）指出，這位於病毒外殼上的結構蛋白，與新冠病毒侵入細胞所使用的ACE2受體間的相互作用，是決定冠狀病毒宿主範圍的關鍵因素。

在結構模擬中，就刺突蛋白結合作用點中一個殘基（Asn501）與ACE2受體上的兩個位點（41與353）的相互作用來看，比起蝙蝠，龜類與穿山甲與人類的更為近似。這表明龜類和穿山甲可能是SARS-CoV-2的潛在擴展宿主。

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論文指出，目前已知龜類作為寄主能攜帶包括虹蛙病毒（RV）、中華鱉出血綜合徵病毒（TSHSV）等多種病毒。此外，與禁止交易的穿山甲相比，動物市場上龜類更為普遍。

研究者認為，不能排除病毒感染龜類、演化後感染人類的可能。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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