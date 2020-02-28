【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續衝擊經濟。恒大研究院首席經濟學家任澤平認為，對沖疫情和經濟下行，最簡單有效的辦法還是基建。但區別於以往的基建，他提出針對在新地區、新主體、新方式、新領域的「新基建」。

中國大興基建 渡過98、08金融危機

據內地自媒體「澤平宏觀」，一些人認為興辦基建是刺激鐵公基，這是嚴重誤解。從歷史看，1998年亞洲金融危機時中國增發特別國債加強基建，2008年全球金融危機時推出大規模基建投資，儘管當時爭議很大、批評很多，但現在看來意義重大，大幅降低了運輸成本，提升了中國制造的全球競爭力，釋放了中國經濟高增長的巨大潛力。

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任澤平指出，對沖疫情和經濟下行，啟動新一輪基建的關鍵在「新」，要用改革創新的方式推動新一輪基礎設施建設，而不是簡單重走老路，導致過剩浪費和「鬼城」現象。未來新一輪基建主要應有四「新」：

一是新的地區。2019年中國城鎮化率為60.6%，而發達國家平均約80%，中國還有很大空間，但城鎮化的人口將更多聚集到城市群都市圈。

▲ 任澤平指出，對人口流出地區，要區別對待，避免因大規模基建造成明顯浪費。（網上圖片）

針對人口流入地 推進大規模基建

任澤平預測，到2030年中國城鎮化率達71%時，新增2億城鎮人口的80%將集中在19個城市群，60%將在長三角、粵港澳、京津冀等7個城市群，未來上述地區的軌道交通、城際鐵路、教育、醫療、5G等基礎設施將面臨嚴重短缺。

對人口流入地區，要適當放松地方債務要求，不搞終身追責制，以推進大規模基建；但對人口流出地區，要區別對待，避免因大規模基建造成明顯浪費。

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二是新的主體。要進一步放開基建領域的市場準入，擴大投資主體，尤其是有一定收益的項目要對民間資本一視同仁。

三是新的方式。基建投資方式上要規範並推動PPP，避免明股實債等，引進私人資本提高效率，拓寬融資來源。

▲ 任澤平認為，要調整投資領域，在補齊鐵路、公路等傳統基建的基礎上大力發展5G等新型基建。（網上圖片）

四是新的領域。調整投資領域，在補齊鐵路、公路、軌道交通等傳統基建的基礎上大力發展5G、人工智能、工業互聯網、智慧城市、教育醫療等新型基建，以改革創新穩增長。

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對於大搞減稅基建將增加地方債務負擔、財政收支平衡壓力大，任澤平認為這種觀點缺少長遠的大局觀，在經濟下行壓力大的時候財政還要保收支平衡，將使企業居民雪上加霜，財政應該搞跨期平衡，從平衡財政轉向功能財政。

責任編輯：尹航

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