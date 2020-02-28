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【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出

社會熱點 22:12 2020/02/28

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內地首例新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）死者遺體解剖12天後，解剖報告出爐。華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良指出，新冠肺炎的病變與SARS有類似之處，在死者的肺部發現大量黏液，滲出性反應較SARS明顯。報告並指，病變仍聚焦在肺部，其他臟器損傷的證據仍不足。

病變仍聚焦在肺部 其他臟器損傷證據不足

劉良團隊在《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》中指出，死者肺部損傷明顯，肺肉眼觀呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血，切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，提示新冠病毒主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應。

值得注意，此前由新冠肺炎死者屍體穿刺取樣獲得的組織局部病理學改變提示，新冠肺炎病理特徵與SARS和MERS冠狀病毒引起的病理特徵非常類似，但從此例系統解剖大體觀察，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS明顯，考慮可能與此例患者從確診到死亡僅 15天，病程較短有關，有待更多系統屍體檢驗資料及組織病理學驗證。

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報告又發現，死者胸腔積液量不多，液體呈清亮淡黃色，因患者臨床資料顯示存在冠心病、心絞痛病史，心肌及心外膜是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

死者的消化系統損傷情況不明顯，雖然小腸呈節段性擴張與狹窄相間（類似串珠狀），需結合更多屍體檢驗情況才能確認為個例或普遍表現。脾肉眼觀未見明顯異常，是否存在病變需進行組織病理學研究。腎呈顆粒性固縮腎外觀，考慮與基礎疾病有關。

至於神經系統，肉眼觀見腦水腫，大腦皮質輕度萎縮。結合臨床資料，患者年齡大，有多發性腦梗死及腦血管病後遺症，腦肉眼觀未見感染特異性表現，病毒是否侵犯中樞神經系統有待組織病理學驗證。

身兼湖北省司法鑑定協會會長的劉良透露，截至本周二（25日），專家團隊一共完成11例新冠肺炎死者遺體解剖，其中9例由劉良團隊負責，目前已有3例完成病理的初步診斷。

責任編輯：伍樂

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