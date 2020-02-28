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【新冠肺炎】23人聚餐20人確診 荊門患者病情危重

社會熱點 14:36 2020/02/28

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內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院遠程會診中心，昨日進行一場針對湖北武漢、荊門兩地新冠肺炎危重病例的三地聯合會診。其中，荊門一名患者危重，專家建議用「人工肺」。值得注意，該名患者曾參與23人聚餐，後來20人確診。

該名61歲男患者，是一宗典型聚集性病例，在過年前後，他親戚朋友包括武漢回來的23個人聚餐，後20人被確診新冠肺炎。在荊門市一院的病房就住著他的親兄弟、親家等多位親屬。

該名患者上月24日發病，食慾差，上月27日開始發燒，體溫38.5℃。本月12日，患者從荊門下屬的縣級醫院轉至荊門市一院，當時他的血氧飽和度只有87%，有無創呼吸支持。患者沒有明確的既往病史，入院診斷是危重型新冠肺炎，呼吸衰竭病人。

經過兩星期治療，患者情況有所好轉，但仍需要非常高的呼吸支持，緩解不明顯，肺部電腦掃瞄顯示病情仍在進展。心內科主任傅國勝稱，如果條件允許，病情需要的話可以盡早上ECMO（體外膜肺氧合，俗稱人工肺），病情若繼續加重，或增加全身各方面器官衰竭的概率。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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