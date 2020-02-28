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【新冠肺炎】浙江大學團隊發現 一患者眼淚及結膜分泌物有新冠病毒

社會熱點 20:18 2020/02/28

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）或有傳播新途徑？浙江大學團隊研究發現，在新冠肺炎患者樣本中，一名結膜炎患者的眼淚和結膜分泌物樣本，核酸檢測新冠病毒呈陽性。

浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科帶頭人沈曄教授團隊，日前在《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）發表研究。科研人員從1月26日至2月9日在該院確診的30宗新冠肺炎患者，研究他們的淚液和結膜分泌物混合物。

在首階段6個樣本研究中，未發現核酸檢測病毒陽性。團隊果斷認為，已有樣本不具有代表性與全面性，為此需要延長觀察周期，繼續留在隔離病房開展採樣與研究。

其他患者樣本核酸檢測均為陰性

研究團隊在一位新冠肺炎患者身上發現，該病人左眼有結膜炎症，即新冠引起的紅眼病，而右眼沒有此症狀。該患者入院前無結膜炎。本次研究中其他患者樣品核酸檢測均為陰性。

通過核酸檢測，研究人員發現患有結膜炎的左眼新冠病毒檢測為陽性，右眼是陰性。三次核酸檢查，結果均一致。

鍾南山團隊在糞便檢出新冠活病毒 傳播或有新途徑

專家也感染：有結膜炎症狀 或因無戴防護眼鏡

十天前才說疫情可控  國家專家王廣發感染武漢肺炎

經過治療，在整體治癒的情況下，患者結膜炎症也轉好，再次檢測眼部病毒轉陰性。對於患者如何因新冠病毒發生眼部結膜炎症，科研人員表示仍在持續研究。

曾有專家確診 疑病毒先入結膜再到全身

沈曄指出，通過研究可以得出以下結論：1是患者左眼結膜炎與新冠病毒有關；2是存在眼部傳染新冠病毒的風險；3是呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑。醫務人員檢查可疑病例時，除了戴口罩，還需佩戴護目鏡。

值得注意，曾經到過武漢調查、稱疫情「可控」的北京大學第一醫院呼吸內科主任王廣發，上月確診染上武漢肺炎。他曾透露可能的感染原因，稱自己曾到幾間醫院的發燒門診，但無配備防護眼鏡，先出現結膜炎症狀，之後才發燒，他高度懷疑病毒先進入結膜，再到全身。他已於月底出院。

科技部社會發展科技司司長吳遠彬今日表示，目前研究的結論顯示，呼吸道飛沫和密切接觸傳播，仍然是新冠病毒的主要傳播路徑。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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