【華為5G】美國擬撥款10億美元 助農村運營商更換華為中興設備

據華爾街日報報道，美國參議院投票通過了一項法案，向農村地區電信運營商提供10億美元，用於更換其網絡中所用的中國電訊商華為和中興生產的設備。該提案將提交給美國總統特朗普(Donald Trump)簽署成法。

數十家農村地區運營商使用華為設備

華為硬件產品在美國電信網絡所用設備中的佔比不到1%，但該公司的一些設備已經進入了美國數十家農村地區手機運營商和有線電視運營商的網絡。如果簽署成為法律，該法案將為大約40家使用華為設備的美國農村地區運營商提供資金。

▲ 該法案可能有助於特朗普在今年11月的大選中贏得農村地區選票。（網上圖片）

美國電信行業協會(Telecommunications Industry Association)首席執行長David Stehlin表示，參議院批准上述法案，是「在我們迎來5G時代之際，在保障我們網絡安全和確保電信供應鏈完整性方面邁出的關鍵一步」。

他表示，國會通過這一法案也是向全球通訊行業釋放明確信號，那就是美國將繼續在5G安全方面發揮領導作用。

值得一提是，該法案可能有助於特朗普在今年11月的大選中贏得農村地區選票。

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華為的一名代表批評了該法案，在一份聲明中表示，該法案提供的資金明顯不夠，需要的時間將比預期長，並且可能給華為的一些客戶帶來風險。聲明還稱，該法案只會削弱寬帶提供商提供最安全網絡設備的能力，進而對當地客戶和企業不利。

去年5月份美國商務部官員將華為列入出口黑名單，此舉導致一些美國供應商無法向華為供貨，也為使用華為設備的農村運營商帶來了不確定性。

責任編輯：尹航