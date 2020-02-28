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【新冠肺炎】滬指收跌3.7% 科技股重災創指跌近6%

經濟脈搏 15:38 2020/02/28

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，內地股市今日隨外圍下跌，滬指收市大跌3.7%，失守2900點關口。科技股成跌停重災區，拖累創業板指跌5.7%。

滬指本周累計跌逾5% 失守2900關

外圍股市尤其是美股連續重挫，A股今日跳空低開，滬指一連失守5日、10日、20日、30日多條均線，截至收市，滬指報2880.3點，跌3.71%；深證成指報10980.77點，跌4.8%。創業板指全日亦大跌5.7%，報2071.57點。

總結本周，滬指累計跌159點或5.24%。

兩市成交連續8日破萬億，總額為11,295億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯放量。其中，滬市成交4,327億元，深市成交6,968元。北向資金今日淨流出51億元，為連續6個交易日淨流出，本周淨流入近290億。

盤面上全線下跌，計算機領跌逾7%，有色金屬、國防軍工、電氣設備等跌幅居前。

新冠肺炎蔓延44國荷蘭也中招  世衛譚德塞：可能變全球瘟疫

【新冠肺炎】疫情何時見頂、傳播力多強？鍾南山告訴你12件關於新冠肺炎的事

內地新冠肺炎疫情持續緩和。國家衛建委公布，昨天（27日）內地新增確診327宗，較上日的433宗減少106宗，其中318宗來自湖北，武漢佔313宗。湖北以外各地昨日新增確診人數重回個位數，為9宗，前日是24宗。北京、上海等24個省市區，新增確診宗數為0。

但過去2天，世界其他國家新增病例數已超過中國，目前疫情擴散至中國以外的44國，這44國累計3474病例。

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責任編輯：蒯宇澄

中國 鍾南山 譚德塞 美股 疫情 創業板 A股 創業板 成交 武漢

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