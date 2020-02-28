【新冠肺炎】小區防疫禁遛狗 兩Poodle遭舉報被打死

▲ 盡管世衛指無證據貓狗會染新冠病毒，但內地有住宅小區卻在疫情防控的緊急通知中，列明「小區內禁止遛狗」，在有人舉報的情況下，兩隻泰迪犬因而被物業管理公司工作人員打死。該物管公司其後為過激行為道歉。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情下，香港出現確診者家中狗隻，對病毒測試呈弱陽性反應。盡管世衛指無證據貓狗會染新冠病毒，但內地有住宅小區卻在疫情防控的緊急通知中，列明「小區內禁止遛狗」，在有人舉報的情況下，兩隻泰迪犬（Poodle）因而被物業管理公司工作人員打死。該物管公司其後為過激行為道歉。

內地傳媒報道，2月23日上午，河北石家莊裕華區星月湖小區，一名業主所養的兩隻泰迪犬，被該小區蘭福物業公司工作人員打死。相關負責人稱，疫情期間，小區「禁止遛狗」，事發時，有人舉報小區有遛狗、狗隨地大小便的問題，處理過程中，工作人員和當事業主情緒都比較激動，發生爭執，工作人員行為過激，將業主的狗打死。

▲ 報道指，被打死的兩隻狗被擱置在垃圾箱蓋上。

上述負責人稱，物業人員確實存在過錯，但同時強調，當事業主未遵守小區禁止遛狗的規定，「我們的過錯是由於對方過錯在先引起的」，該公司向當事業主誠懇道歉，願意賠償相應損失。

該負責人還表示，事發前，已經與未配合禁止遛狗規定的少數幾名業主多次溝通，但他們「還要我行我素遛狗，那就等於是唱對台戲。事發當天，（大家）情緒激動，失手也比較難免」。今後防疫期間，物業公司仍舊會禁止遛狗。

石家莊公安局裕華分局東環派出所消息指，事發後當事業主報案，警方當天已介入處理，目前正在立案調查。河南豫龍律師事務所律師付建認為，物業公司沒有禁止業主在小區內遛狗的權利。

▲ 內地多個小區就新型冠狀病毒肺炎疫情加強防控，河北有物業公司在小區內張貼緊急通知，列明禁止遛狗。

【新冠肺炎】為防疫夫妻要分床睡？湖北社區「緊急通知」爆爭議

【新冠肺炎】公安防疫執法被批粗暴 毆打遊街綑綁頻傳（有片）

星月湖小區其中一名業主李女士表示，某日上午7時許，她出門遛狗後往家中走，走入單元樓時，一名物業工作人員拿着一根長約兩米的鋼管朝她走來，要打狗。她於是把狗抱起來護在懷裡，護在牆角，狗狗才沒有被搶走。但她稱，但在護狗過程中，她自己遭鋼管多次毆打，身上有多處瘀傷。她提供的監控視頻顯示，她躲到牆角後，雙方有輕微肢體接觸，另一名戴紅袖章的男子上前，將持棍男子拉開。

李女士還說，涉事物業人員曾說「不讓打狗就打死人」等話語。對此，該負責人回應，「別說沒說這話，就算說了，那也是氣話，不可能說不讓打狗就打死人。」

據了解，石家莊市公安局2月2日曾發出《致養犬市民的一封信》，倡議養犬市民盡量縮短外出遛狗時間、錯時遛狗，確需攜犬外出時，應做到人戴口罩、狗束牽繩，同時，嚴禁攜帶犬隻出入人員密集的公共場所，如商場、市場、超市、飯店等。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響