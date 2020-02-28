遊日本要小心！台男遊日返台確診新冠肺炎　同遊還有21人（有片）

▲ 【新冠肺炎】台灣中央流行疫情指揮中心今天通報，台灣新增兩個新冠肺炎確診個案，其中一人於2月17日至22日期間，曾與另外21人跟團至日本大阪旅遊。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）蔓延全球，日本新冠肺炎疫情大爆發。台灣中央流行疫情指揮中心今天通報，台灣新增兩個新冠肺炎確診個案，其中一人於2月17日至22日期間，曾與另外21人跟團至日本大阪旅遊。

台灣兩宗新增新冠肺炎確診病例，分別是30多歲男性及50多歲女性。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中的男確診患者，他稍早前遊日返台後，於25日出現咳嗽及喉嚨癢症狀；因病徵持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，於今日確診，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療。

台當局：台男日本感染可能性較高

陳時中指出，依個案活動史研判，這名男子於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

而於50歲女患者有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，她2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

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指揮中心表示，針對曾到日本旅遊的男患者，將持續追蹤個案同旅行團團員、親友、職場等接觸者健康情形。

另由於女患者平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，將進一步調查其同住接觸者活動史，及住院期間曾接觸之病患、醫護人員等，以釐清感染源。

責任編輯：伍樂

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