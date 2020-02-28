【神州快訊】浙江建立500億元應急專項

浙江省發改委副主任杜旭亮在相關新聞發布會上表示，截至25日，浙江省本級551個省重點項目已全面實現復工。11個設區市2,151個重點項目，除溫州2個項目外，均已實現復工建設。此外，浙江省發展改革委與國開行浙江省分行成立了補短板穩投資應急專項，融資總量不低於500億元（人民幣，下同）。

杜旭亮指，應急專項支持5大類項目：1、重大基礎設施項目，包括鐵路、公路、機場、港口、亞運會配套等公共基礎設施項目；2、補短板項目，包括公共衛生、生態環保、防災減災、老舊小區改造、未來社區等項目；3、重點產業項目，包括區塊鏈、大數據、人工智能、集成電路芯片設計製造、5G通訊網絡以及數字化改造等重點產業，健康醫藥、數字安防、綠色化工、高端裝備等先進製造業項目；4、疫情防控的國家重點企業名單的項目；5、其他符合應急專項融資支持條件的項目。

對疫情防控國家重點名單內企業的應急貸款，按照央行再貸款政策最低利率標準執行，這部分利率目前在2.05%左右；對企業復工復產流動資金的專項貸款，目前，上述流動資金貸款的綜合利率水平在3%左右，低於基礎利率LPR大約100個BP；其他補短板重大基礎設施項目，可享受利率低於5年期基礎利率的大額中長期貸款。

截至25日，國開行浙江省分行累計已完成貸款授信462億元，已實際發放貸款209.6億元。其中，復工復產流動性貸款發放78.6億元，重大基礎設施項目68.8億元，補短板項目15億元，重點產業項目21.7億元，小微企業轉貸15億元，應急貸款10.5億元。

符合條件的企業可與項目所在地的發改部門和國開行聯繫，通過浙江政務服務網投資項目在綫審批監管平台3.0進行申報。浙江省發改委與國開行在綫同步受理、同步監測、同步審核。



（資料由浙江省新聞辦提供）