【神州快訊】寧波優化金融服務助企業復工復產

受疫情影響，浙江省寧波市一些企業發展遇到困境。寧波由此出台了幫扶中小企業共渡難關「甬18條」和促進企業復工復產「甬20條」政策。

寧波市金融辦副主任高岷在相關新聞發布會上表示，寧波市金融辦會同市人行、銀保監局等部門在第一時間出台了貫徹實施細則，通過強化信貸支持、降低融資成本、優化金融服務等舉措，緩解疫情對寧波市經濟的影響。

寧波要求各銀行安排專項規模，制訂信貸投放計劃，保障防疫重點企業以及受疫情影響較大的行業企業融資需求。一是爭取央行再貸款資金支持。截至2月23日，金融機構已對全市182家國家和省級疫情防控重點物資企業發放貸款1.7億元（人民幣，下同），加權平均利率2.78%。二是落實政策性貸款。寧波市3家政策性銀行落實50億元的緊急融資額度，截至2月24日，共授信122.61億元，已實際發放貸款34.36億元，平均利率3.3%。三是提供專項貸款。其中中行安排了融資200億元「疫」路同行專項貸款，國開行安排了150億元補短板專項貸款，進出口銀行安排了50億元穩外貿穩企業應急專項貸款。

此外，在降低企業融資成本方面，寧波市內銀行法人機構按照總規模100億元額度，為受疫情影響較大的小微企業減免貸款利息，每戶最高可享受100萬元貸款，免3個月利息的優惠。同時，鼓勵各銀行機構對疫情影響較大的困難企業予以減免息。對於疫情前經營正常、受疫情影響出現困難並有望恢復的小微企業，貸款到期後給予無還本續貸，可續期3個月

「甬18條」執行半個月以來，寧波市銀行業已累計為轄內約4萬個企業和個人辦理續貸約180億元。

（資料由寧波市政府新聞辦提供）