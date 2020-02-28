【新冠肺炎】患者出院後檢測呈陽性 衛健委：沒發現再傳染別人現象

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情未止，不時傳出有患者康復出院後，核酸檢測仍呈陽性的消息，外界關注這類人士會否具有傳染性。國家衛健委專家今日稱，監測發現，這部分患者沒有再發生傳染別人的現象，另有一部分患者再檢測新冠病毒核酸時，又轉為陰性。

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，目前新冠肺炎病毒是新病毒，其致病機理、疾病的全貌和病程的特點需要加深認識。一方面要加強對出院患者的管理，現要求要14天的醫學觀察，同時加強跟蹤隨訪、健康監測和健康指導；又會組織專家對這種情況進行進一步研究。

部分患者再檢測又轉陰性

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山昨稱，一般來說，病毒的感染規律都一樣，只要身體裡出現了IgG抗體，且增高了很多，病人不會再感染。至於腸道、糞便裡還有些殘餘，是病人有自己規律。他稱，現在的要害不是會不會再感染，而是會不會傳染給別人，這是需要重點觀察。

【新冠肺炎】有患者出院後「再確診」 鍾南山：試劑盒敏感度不同

【新冠肺炎】成都康復者10天後「再確診」專家指出院後應再隔離兩周

北京朝陽醫院副院長童朝暉此前表示，新冠肺炎病人能否出院，在符合客觀出院標準的基礎上，經過多位專家會診討論決定。正常情況下，有患者出院後復查核酸檢測呈陽性，一般不稱作再次感染，可能會有一些病人，如年紀大的患者，病毒從人體清除延遲，所以再測還是陽性，不是復發和再次感染。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響