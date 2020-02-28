中國泳將孫楊拒藥檢被禁賽8年　恐無緣東京奧運

國際體育仲裁法庭今日裁決，中國泳手、奧運冠軍孫楊，前年9月的興奮劑檢測中有違規行為，被禁賽8年，勢無緣東京奧運。據報這次聽證會裁決並非最終結果，雙方30天內上訴至瑞士聯邦法院，作最終裁決。孫楊表示，已委託律師依法向瑞士聯邦最高法院提起上訴。

事源前年9月，國際興奮劑檢查管理公司（IDTM）3名工作人員到孫楊住處，對其進行賽外反興奮劑檢查，IDTM隨後給國際泳聯報告說孫楊「暴力抗檢」，並毀掉樣本瓶。孫楊則稱其全力配合檢查，但檢查人員有多項違規操作。

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國際泳聯之後舉行聽證會，國際泳聯反興奮劑委員會裁決，IDTM的興奮劑檢查無效，而孫楊沒有興奮劑違規行為。

之後有外媒爆料，稱孫楊因與興奮劑檢查人員發生衝突，他的安保人員用錘子砸碎已密封的樣本瓶，孫楊可能面臨終身禁賽。這是媒體首次揭露孫楊「暴力抗檢」事件。中國游泳協會聲明有關報道不符事實，並要求孫楊配合調查。國際泳聯則表示無權評論。

直至去年3月，國際反興奮劑機構（WADA）反對國際泳聯調查小組的裁定，並且上訴到國際體育仲裁法庭。11月聽證會在瑞士進行。國際體育仲裁法庭宣布，因翻譯不准確、雙方需要再度提供筆錄等原因，原定1月初公佈的仲裁結果將推遲公布，直至今日宣布仲裁結果。

孫楊是中國男子游泳史裡 首位奧運冠軍

現年28歲的孫楊在2012年倫敦奧運裡，成為中國男子游泳史上首位奧運冠軍，並在奧運累積3金2銀1銅。而自2009年出戰世界游泳錦標賽起，孫楊共取得11面金牌，是中國游泳隊主力。

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但孫楊長期以來都是受到爭議的選手，2016年里約奧運，澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）就稱孫楊是嗑藥的騙子。

2019年世界游泳錦標賽，曾陷「禁藥風波」的中國好手孫楊在該屆賽事陸續遭選手拒絕合影，孫楊不爽還怒嗆英國選手斯科特（Duncan Scott），引發軒然大波。

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責任編輯：伍樂