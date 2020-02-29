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新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低

經濟脈搏 10:49 2020/02/29

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，2月份中國採購經理指數（PMI）明顯回落，劇降至35.7，大幅低於榮枯線，遠遜路透調查預估中值46，並較前月下降14.3個百分點，創該數據08年11月有紀錄以來新低。國家統計局稱，盡管疫情短期對內地企業生產經營活動造成較大衝擊，但疫情得到初步遏制，負面影響正逐步減弱，企業復工率回升較快，市場信心穩步恢復，將推動3月份採購經理指數上升。

國家統計局公布2月份數據：

  • 製造業PMI為35.7，比上月下降14.3個百分點
  • 非製造業商務活動指數為29.6，比上月下降24.5個百分點
  • 截至2月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為78.9%，其中，大中型製造業企業達到85.6%

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為36.3、35.5和34.1，比前月下降14.1、14.6和14.5個百分點。構成製造業PMI的5個分類指數均位於臨界點之下：

  • 生產指數為27.8，比上月下降23.5個百分點，表明製造業生產活動放緩
  • 新訂單指數為29.3，比上月下降22.1個百分點，表明製造業市場需求回落
  • 原材料庫存指數為33.9，比上月下降13.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量減少
  • 從業人員指數為31.8，比上月下降15.7個百分點，表明製造業企業用工水平降低
  • 供應商配送時間指數為32.1，比上月下降17.8個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月放慢

保障基本民生需求行業　影響相對較小

該局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，受疫情影響，2月製造業PMI大幅回落，21個行業PMI均落入收縮區間，各行業受影響程度不同，其中，化學纖維、通用設備、專用設備、汽車等行業PMI落至30.0以下，但保障人民群眾基本生活需求的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業PMI保持在42以上，提供衛生健康與醫療保障的醫藥製造業PMI為39.7，均高於製造業總體水平，受影響相對較小。

另外，新訂單指數下降幅度小於生產指數，而新訂單指數高於生產指數1.5個百分點，表明製造業需求情況相對較好。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，中國採購經理指數（PMI）明顯回落，劇降至35.7，大幅低於榮枯線，遠遜路透調查預估中值46，並較前月下降14.3個百分點，創該數據08年11月有紀錄以來新低。

特別留意的是，服務業景氣回落，2月份，非製造業商務活動指數為29.6，比上月下降24.5個百分點，受疫情衝擊較為嚴重。電訊、互聯網軟件行業商務活動指數雖有所回落，但在雲辦公、在線教育和遠程醫療等新業態新技術的支撐下，明顯好於服務業總體水平。

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3月底復工率料升至90.8%　望拉動指數上升

趙慶河認為，盡管疫情短期對內地企業生產經營活動造成較大衝擊，但疫情得到初步遏制，負面影響正逐步減弱，企業復工率回升較快，市場信心穩步恢復。採購經理調查顯示，大中型企業3月底復工率將升至90.8%，其中製造業為94.7%，分別比當前上升11.9和9.1個百分點。

隨着近期針對疫情出台的減稅降費、金融服務、租金減免、穩崗就業補助，特別是支持中小微企業渡難關等一系列政策措施逐步落實，將有效紓解疫情給企業生產經營帶來的困難，進一步提振企業信心，加快企業復工復產步伐，趙慶河預計3月採購經理指數將會改善。

責任編輯：馬佩君

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