【新冠肺炎】勞工也共享？ 復工難阿里京東美團等攜手自救

▲ 美團買菜、叮咚買菜，永輝超市等也透過「共享用工」模式，招聘因疫情而無法復工的企業員工。

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情影響，內地多個地區復工遇到困難。一邊是企業等不到員工返崗復工的「用工荒」，另一邊是無法復工缺少收入的民工「閑得慌」，內地因而興起「共享用工」模式，尤其是餐飲服務和零售行業。

「共享用工」平衡企業缺人和待崗人員收入問題

內媒《法制日報》報道，阿里巴巴旗下盒馬鮮生超市月初公開宣布，接納雲海肴、青年餐廳（北京）的員工到盒馬各地門店工作，「共享用工」模式應運而生。

隨後，其他企業也在積極探索開展其他自救方式。京東7FRESH發布「人才共享」計劃，邀請暫時沒有工作的服務業人員臨時加盟。蘇寧物流也宣布，為工作受到短暫影響的人士提供分揀、包裝、運送等崗位。同時，美團買菜、叮咚買菜，永輝超市等紛紛發出「招工令」，招聘因疫情而無法復工的員工，以兼職方式解決眼下困難。

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報道引述中南財經政法大學教授郭澤強表示，「共享用工」對整個社會都有好處，促進了勞動力資源的合理配置。原來因受限於合約、社保問題，員工不可能自由流動。而今，臨時借調在某種程度上可以使資源實現更合理地配置，對企業來說也可以節省人力開支。

▲ 盒馬鮮生超市公開宣布接納雲海肴、青年餐廳（北京）的員工到盒馬各地門店工作（網上圖片）

據悉，截至2月17日，沃爾瑪（Walmart）內地400多間大賣場、社區店和山姆會員商店（Sam's Club）已入職兼職人員超過3,000人。郭澤強說，「就目前情況來看，『共享用工』創造出了巨大效益，解決了許多現階段待崗人員的收入問題，緩解了商超行業人力不足的現狀，實現了企業和員工互助共贏的局面。」

憂新模式「物化」勞動力 有別傳統僱傭關係

但有業內人士透露，有的公司利用「共享用工」模式，由兩家公司簽訂僱員合約，但不負責員工保險等「五險一金」（編者按：內地社會保險福利的一種通俗化稱呼，包括養老保險、醫療保險等），只提供工作和一定的工薪，而員工的編制則留在一家不提供工作和工資的企業內。雖然看上去實現了員工收入的增加和公司支出的減少，但本質上看更像是勞務派遣；其中也存在諸多法律問題有待解決。

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報道引述武漢律師張慶華認為，「共享用工」的風險主要在於如何界定僱傭關係。「共享用工」與用工企業專門簽訂了僱員合約，但是大多數情況下，僱員安排都是由原企業統一安排，並由原企業統一收取勞務費用，再分發給員工，這與典型的僱傭關係存在差異。

不少專家也認為「共享用工」這個提法有待商榷，之前的共享單車等模式都是指物品，如果現在把人也共享，是將人「物化」的表現，會在不經意間弱化勞動者的概念，進而使得人格權受損。

責任編輯：尹航

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