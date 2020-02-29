  • 25°C
香港時間 : 2020229日 (六) 14:30
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】勞工也共享？ 復工難阿里京東美團等攜手自救

經濟脈搏 11:15 2020/02/29

分享：

美團買菜、叮咚買菜，永輝超市等也透過「共享用工」模式，招聘因疫情而無法復工的企業員工。

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情影響，內地多個地區復工遇到困難。一邊是企業等不到員工返崗復工的「用工荒」，另一邊是無法復工缺少收入的民工「閑得慌」，內地因而興起「共享用工」模式，尤其是餐飲服務和零售行業。

「共享用工」平衡企業缺人和待崗人員收入問題

內媒《法制日報》報道，阿里巴巴旗下盒馬鮮生超市月初公開宣布，接納雲海肴、青年餐廳（北京）的員工到盒馬各地門店工作，「共享用工」模式應運而生。

隨後，其他企業也在積極探索開展其他自救方式。京東7FRESH發布「人才共享」計劃，邀請暫時沒有工作的服務業人員臨時加盟。蘇寧物流也宣布，為工作受到短暫影響的人士提供分揀、包裝、運送等崗位。同時，美團買菜、叮咚買菜，永輝超市等紛紛發出「招工令」，招聘因疫情而無法復工的員工，以兼職方式解決眼下困難。

【新冠肺炎】疫情下畢業生搵工難 人社部提四招保就業

【武漢肺炎】疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇

報道引述中南財經政法大學教授郭澤強表示，「共享用工」對整個社會都有好處，促進了勞動力資源的合理配置。原來因受限於合約、社保問題，員工不可能自由流動。而今，臨時借調在某種程度上可以使資源實現更合理地配置，對企業來說也可以節省人力開支。

盒馬鮮生超市公開宣布接納雲海肴、青年餐廳（北京）的員工到盒馬各地門店工作（網上圖片）

據悉，截至2月17日，沃爾瑪（Walmart）內地400多間大賣場、社區店和山姆會員商店（Sam's Club）已入職兼職人員超過3,000人。郭澤強說，「就目前情況來看，『共享用工』創造出了巨大效益，解決了許多現階段待崗人員的收入問題，緩解了商超行業人力不足的現狀，實現了企業和員工互助共贏的局面。」

憂新模式「物化」勞動力　有別傳統僱傭關係

但有業內人士透露，有的公司利用「共享用工」模式，由兩家公司簽訂僱員合約，但不負責員工保險等「五險一金」（編者按：內地社會保險福利的一種通俗化稱呼，包括養老保險、醫療保險等），只提供工作和一定的工薪，而員工的編制則留在一家不提供工作和工資的企業內。雖然看上去實現了員工收入的增加和公司支出的減少，但本質上看更像是勞務派遣；其中也存在諸多法律問題有待解決。

【新冠肺炎】富士康新員工入職獎金高達7000 政府企業3招搶人復工

【新冠肺炎】駕車大數據看熱門復工城市 北上廣入前10

報道引述武漢律師張慶華認為，「共享用工」的風險主要在於如何界定僱傭關係。「共享用工」與用工企業專門簽訂了僱員合約，但是大多數情況下，僱員安排都是由原企業統一安排，並由原企業統一收取勞務費用，再分發給員工，這與典型的僱傭關係存在差異。

不少專家也認為「共享用工」這個提法有待商榷，之前的共享單車等模式都是指物品，如果現在把人也共享，是將人「物化」的表現，會在不經意間弱化勞動者的概念，進而使得人格權受損。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】富士康新員工入職獎金高達7000 政府企業3招搶人復工
2020/02/25
【新冠肺炎】富士康新員工入職獎金高達7000 政府企業3招搶人復工
【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問
2020/02/26
【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問
AI與自動化取代人力 普華永道：10年後30%工作消失
2020/01/13
AI與自動化取代人力 普華永道：10年後30%工作消失
新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低
今日
新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低
【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建
2020/02/28
【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建
疫情 就業 兼職 零售 WalMart 餐飲 超市 餐廳 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建
【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建
【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」
【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【華為5G】美國擬撥款10億美元 助農村運營商更換華為中興設備
【華為5G】美國擬撥款10億美元 助農村運營商更換華為中興設備
新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低
新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低
【新冠肺炎】滬指收跌3.7% 科技股重災創指跌近6%
【新冠肺炎】滬指收跌3.7% 科技股重災創指跌近6%