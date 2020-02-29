【新冠肺炎】世衞譚德塞堅稱疫情還沒大流行 「最大敵人是污名化」

▲ 世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）宣布，將新冠肺炎疫情的全球風險級別，由「高」上調至「非常高」，但強調新冠病毒還沒開始大流行（pandemic），痛批這次疫情最大的敵人就是「污名化」。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情全球蔓延至50國，最新冰島亦出現確診個案，世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）宣布，將新冠肺炎疫情的全球風險級別，由「高」上調至「非常高」，但強調，新冠病毒還沒開始大流行（pandemic），痛批這次疫情最大的敵人就是「污名化」。

將新冠肺炎疫情全球風險由「高」上調至「非常高」

譚德塞表示，過去幾日，中國以外有49國出現病毒感染案例，全球範圍的確診病例及出現病例的國家數目持續增加，情況令人擔憂。他又提到中國在截至星期五（28日）凌晨零時前的24小時內，新增病例為320多宗，創一個月以來新低。

譚德塞強調，目前大多數病例仍可追溯到已知的接觸者或病例群，尚無證據表明病毒正在社區中廣泛傳播，「只要維持這個情況，我們仍有機會遏制新冠病毒傳播，這就是為什麼我們還沒定性新冠疫情為大流行的原因之一。」世衞呼籲對於新冠疫情不要恐懼驚慌，強調「目前我們最大的敵人不是病毒本身，是恐懼、謠言及污名化」。

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▲ 世衞譚德塞強調，目前大多數病例仍可追溯到已知的接觸者或病例群，尚無證據表明病毒正在社區中廣泛傳播，因此WHO還沒定性新冠疫情為大流行。

讚中國抗疫措施 中斷或「最小化」人際傳播鏈

世衞的最新報告認為，全球很多社區未準備好實施中國採取的抗疫措施，有關措施協助中國，控制急速擴散的新型冠狀病毒疫情，證明是可以中斷或「最小化」人際傳播鏈的唯一措施。譚德塞表示，中國經驗證明，只要採取有力措施盡早發現病例，採取隔離治療並追踪接觸人群，仍有機會遏制病毒傳播，避免其成為大流行病。

譚德塞還說，全球各地正研發20多種疫苗，部分藥物正接受臨床測試中，預計幾個星期後有初步結果。

「全球大流行」（Pandemic）是過去世衞組織的6級警示機制中，疫症爆發的最高級別。世衞緊急事故專家瑞安（Mike Ryan）表示，全球大流行是指一種疾病令全球人口都可能會受感染，而且確診數字高，確診個案亦橫跨全球多洲。H1N1人類豬流感是上一次被世衞定性為全球大流行的疫症，惟最終爆發程度與流感相若。世衞當時的決定，其後遭多國批評太早定性，引起全球不必要恐慌。

責任編輯：伍樂

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