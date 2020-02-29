【新冠肺炎】暴力執法又發生 天津拾荒老翁被扼頸拖行毆打（有片）

隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）蔓延，內地多地實施嚴格管控措施，網絡上不時流傳過度執法、粗暴執法的行為。近日，一位天津拾荒老翁被幾名街道執法人員及屋苑保安三次推倒在地、並被多次拖行及毆打的影片引發關注。事件最新進展是，有關部門已對物業公司負責人進行了約談，責成嚴肅處理該工作人員。

阻三輪車被沒收 老翁遭扼頸並拖行

網傳影片顯示，天津紅橋區一名老翁到屋苑拾荒時，被多名屋苑保安及執法人員圍毆，裝載紙皮、雜物的三輪車也被強行沒收。當時保安及執法人員共6人試圖沒收老翁的三輪車，老翁上前制止卻被人單手掐住頸部並推開。當保安準備將三輪車推走時，老翁再度上前阻止，被推倒在地毆打。其後老翁再次用手捉住三輪車的車輪，但被對方拉住一條腿拖走。

影片流傳後，網民對暴力執法的指責聲，以及對老人的同情聲不絕於耳。有網民悲歎，「如果不是生活所迫，老人也不會在疫情之下出門拾荒」，該條評論獲得高讚。

有關部門聲明指 已向老人道歉並獲諒解

隨著事件發酵，事發地天津市紅橋區咸陽北路街道今日發出聲明回應稱，物業公司人員與影片中的老人發生肢體沖突，已對物業公司負責人進行了約談，責成嚴肅處理該工作人員。

▲ 事發地天津市紅橋區咸陽北路街道發出聲明回應（圖片來源：紅橋區咸陽北路街道微信公眾號）

聲明又指，該街道28日綜合執法與物業公司聯合清理彰武樓小區堆放雜物時，物業公司人員與視頻中的老人發生肢體沖突，後社區負責人現場協調，物業公司與該工作人員向老人道歉，並得到老人諒解。街道已對物業公司負責人進行了約談，責成嚴肅處理該工作人員。

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聲明還說，影片中的地點長期、反復堆放廢品，物業公司曾多次進行現金回購，但周圍群眾仍反映存在火災隱患，影片匯中的當事老人也表示廢品自行變賣，不再進行集中堆放，大家共同為居民營造良好的生活環境。

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惟這則回應再度引發網民熱議。有網民對聲明所指雙方「發生肢體沖突」產生質疑，認為是執法者單方面施暴；還有網民認為，此事是老人錯在先，因他占用屋苑大廈內樓道公共空間堆放廢品雜物，存在安全隱患，不應對執法者過多苛責。

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值得一提是，此前也多次傳出執法人員粗暴執法的問題，內地公安部日前稱及時下發文件，要求整改，防止類似事件再次發生。

責任編輯：伍樂

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