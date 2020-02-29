新冠肺炎有幾致命？ 世衞分析80歲以上死亡率高達21.9%（附報告連結）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情席捲全球，世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）宣布，將新冠肺炎疫情的全球風險級別，由「高」上調至「非常高」。其聯合考察組日前到中國考察後發表報告，分析病毒源頭、傳播途徑、死亡率等，顯示新冠病毒中間宿主不明，幾乎人人都易中招，其整體死亡率為3.8%，但80歲以上死亡率高達21.9%，男性死亡率也高於女性。

世衛聯合考察組於2月16至24日期間，到中國首都北京、四川成都、廣州及深圳，以及湖北武漢等地考察調研新型冠狀病毒肺炎，專家來自德國、日本、南韓、尼日尼亞、俄羅斯、新加坡、美國等。國家衛健委今日（29日）就此在官網發布全長59頁的「中國-世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）聯合考察報告」。

▲ 中國-世衛聯合考察報告指出，新型冠狀病毒肺炎患者感染後平均5至6天出現症狀，多數為輕症病可痊癒，重症和死亡高危人群為年齡60歲以上。

新冠病毒中間宿主不明 幾乎人人都易中招

報告分析疫情趨勢，指出內地新型冠狀病毒肺炎病例在1月10至22日期間迅速增加，1月23至27日達到高峰並趨於平緩，此後保持穩步下降，只有在2月1日例外。

新冠病毒並未出現基因變異。基因排序結果顯示，蝙蝠似乎是病毒的宿主，不過，病毒中間宿主尚未查明。中國已對華南海鮮批發市場及其他環境採樣，對華南海鮮批發市場售賣的野生動物來源和種類、以及市場關閉後各動物去向展開調查。

哪些人較易中招呢？報告顯示，確診病例年齡中位數為51歲，77.8%病例介乎30至69歲，其中51.1%為男性，來自湖北的病例佔77.0%，農民或體力勞動者佔21.6%。由於新冠肺炎病毒是一種新發現的病原體，人類普遍缺乏免疫力，幾乎人人都容易受感染，而感染後是否具有免疫力需進一步研究。

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人際傳播主要在家庭發生 1患者約傳染2人

病毒傳播方面，新冠肺炎主要在無防護下通過飛沫和密切接觸在人與人之間傳播，尚無空氣傳播報告。而中國新冠肺炎的人際傳播主要在家庭中發生，廣東和四川省344宗聚集性個案共涉及1308宗病例，其中78%至86%發生在家庭成員中。廣東的初步研究結果估計，家庭成員二代續發率約3%至10%。另外，有1%至5%密切接觸者後來被確診，整體傳播系數（R0值）為2至2.5，即一個患者可傳染2至2.5人。

報告指出，患者感染後平均5至6天出現症狀，多數為輕症病可痊癒，重症和死亡高危人群為年齡60歲以上，19歲以下病例佔整體約2.4%。

截至2月20日，整體死亡率為3.8%，死亡率隨年齡增長而增加，80歲以上死亡率最高，達21.9%，男性死亡率為4.7%，高於女性的2.8%。無長期病患的話，死亡率只有1.4%，遠低於心血管疾病（13.2%）、糖尿病（9.2%）、高血壓（8.4%）、慢性呼吸道疾病（8.0%）、癌症患者（7.6%）。

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國家衛健委並在報告中提到，其報告系統是各省在凌晨3點報告前一天的病例數，包括確診病例、死亡個案、疑似病例和密切接觸者人數。系統要求負責醫生在每個新冠肺炎病例診斷後，都要進行網絡直報，無症狀感染者也要通報。

責任編輯：伍樂

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