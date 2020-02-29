【新冠肺炎】台灣新增5例確診4人為院內感染 未證實是社區傳播

▲ 台灣今日公布新增5宗新冠肺炎確診病例，其中4宗是第34例住院患者相關群聚感染，分別為1名清潔員工及3名護理人員。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）攻入台灣醫院？台灣今日（29日）公布新增5宗確診病例，其中4人是第34例、北部住院的50多歲婦人相關群聚感染，分別為1名清潔員工及3名護理人員。官方未公布涉事醫院的具體資料，但台灣的衞福部長陳時中曾脫口而出說「林口……」，外界懷疑是林口長庚醫院，他其後急忙改口稱「請忽略地點」。

對於會否封院，身兼台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不敢說沒這個可能性，但目前毫無這樣的可能性，且家屬的病毒檢測均為陰性，是否為社區傳播還無法下定論。目前台灣累計確診39例。

密切接觸者270人 惟短時間內毋須封院

綜合媒體報道，因應該院出現集體感染新型冠狀病毒肺炎，指揮中心已要求醫院關閉第34例確診前之住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象，進行調查、隔離及擴大病毒檢測。截至目前已掌握5名個案密切接觸者270人，並已採檢186人，其中183人呈陰性，其餘還在檢驗中。

對於是否有可能封院，陳時中表示，此批個案直到昨天深夜才有檢驗結果，已緊急和專家開會討論後續消毒、清空工作，台灣的醫院體系設有分流分艙，短時間內不至於到封院的狀況，但仍須步步為營。衛福部醫事司長石崇良補充，只要醫院落實分艙，封院的可能性就非常非常低。

▲ 台灣衞生當局認為，以目前情況而言，民眾在通風的地方不需要戴口罩，不過擁擠的地方就需要，也提醒盡量避免去擁擠的地方。

另一病例曾赴杜拜埃及旅遊 不排除機上感染

針對第34例還找不到感染源，是否有社區傳播可能，陳時中說，目前個案家屬採檢都是陰性，這個病例要整個看到尾，重要的是不要對外擴散，需獲更多資訊才有結論。

至於另一名確診病例，陳時中說該患者曾到杜拜和埃及旅遊，回來後才感染的，但並不表示是在當地感染，也有可能是在飛機上被傳染的，強調飛機是密閉空間，本身的風險很高。

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另外，陳時中29日視察部立桃園醫院，被問到健康的人是否仍然不必戴口罩時，他說，目前還是認為，通風的地方不需要戴口罩，不過擁擠的地方就需要，也提醒盡量避免去擁擠的地方。

責任編輯：尹航

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