【新冠肺炎】戴住口罩點樣「刷臉」打卡？ AI進化到戴口罩都認出你

內地人工智能（AI）技術發展迅速，不少企業實行員工「刷臉」打卡上下班制度，就連支付寶（Alipay）都可以選擇「刷臉」付帳。不過，如今新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情肆虐，大家個個都戴住口罩，刷臉還行得通嗎？內地互聯網巨企紛紛研發新的AI演算法，工信部還部署加大5G、AI在復工復產中的應用，即使口罩遮住大半張臉，也可輕鬆辨認出你是誰。

京東數科：加大鼻以上特徵的識別比例

當臉部大區域被口罩遮擋，實現有效識別就需要更加精細捕捉和精準的演算法。據新華社報道，互聯網巨企包括百度、京東數科、騰訊等從演算法和數據出發，對識別技術進行模型優化與體驗升級，增強精準度。

▲ 升級後的算法可有效估計戴口罩人臉的正確關鍵點坐標（網上圖片）

以京東數科為例，通過在演算法層面引入注意力機制，加大鼻部以上特徵的識別權重，合成各類口罩模板模擬佩戴等，聲稱可實現口罩場景下人臉檢測演算法準確率超過99.87%。

「機器還可對未佩戴口罩人員進行語音提示，並同步傳送到防疫值班人員，做到主動管控。」京東數科AI實驗室首席科學家薄列峰說，此項技術還可用於安防、客流識別產品中。

騰訊優圖：可識別5種口罩佩戴情形

▲ 騰訊優圖可精準識別5種不同的口罩佩戴情形（網上圖片）

騰訊日前還宣布，旗下AI平台「騰訊優圖」成功研發專用於佩戴口罩人臉識別的AI演算法，精準識別5種不同的口罩佩戴情形，包括未佩戴口罩、口罩僅遮擋嘴部、口罩僅遮擋下巴、口罩未遮擋面部、正確佩戴口罩。

這套AI演算法會利用騰訊優圖的人臉質量模型，首先對人臉進行口罩遮擋判斷，其次對遮擋區域進行信息提取，聲稱對有否佩戴口罩的識別準確率超過99%。

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在實際應用方面，此前已被廣泛用於多間企業、校園、樓宇等場景進行人臉識別的漢王科技，僅耗時一個月就更新了系統軟件，推出針對佩戴口罩的全新人臉識別技術。

升級演算法後的漢王科技人臉識別智能終端，可對人臉進行定位並準確識別。當打工仔戴著口罩進入工廠、辦公樓入口處，面對漢王考勤機、門禁機，毋須摘下口罩，和往常一樣，刷臉考勤刷臉通過門禁。對佩戴口罩人員成功識別後，自動發出信號打開門禁或閘機，自動記錄考勤信息。同時可設置對未佩戴口罩的人員，拒絕通過，並報警提示。

責任編輯：伍樂

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