【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情　結果這樣（有片）

▲ 新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，多國冒出反華情緒，包括新冠肺炎疫情「重災區」意大利。意大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）因新冠肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠招疫。柴亞為這些言論道歉。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，多國冒出反華情緒，包括新冠肺炎疫情「重災區」意大利。意大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）因新冠肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠招疫。柴亞為這些言論道歉。

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路透社報道，意大利迄今至少有21人死於武漢肺炎，而威尼托是疫情最嚴重的地區之一。柴亞將意大利疫情爆發歸咎於中國，稱中國不同於意大利，衛生情況不佳。

威尼托大區區長柴亞：意大利人講衛生

柴亞接受電視台訪問時說：「我們威尼托人或意大利人的衛生情況、或者我們的文化訓練是，經常沐浴、洗滌和洗手。中國為這場流行病付出重大代價是個文化事實，我們眼看他們都會吃活老鼠，或做其他類似的事。」

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對此，中國駐意大利大使館在facebook臉書貼文説：「在中國和意大利攜手抗擊疫情的關鍵時刻，個別意大利政客卻無端攻擊抹黑中國人民。這種言行拙劣不堪、令人不齒。」

柴亞事後告訴意大利「晚郵報」（Corriere della Sera）：「我同意，我的話聽來刺耳，如果冒犯到任何人，抱歉！我要說的是，在食品衛生和安全的管控方面，每個國家作法不一。」

意大利新冠疫情 歐洲最嚴重

武漢去年12月出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，科學家相信，相關病毒可能是由當地一座海鮮市場販售的野生動物傳染給人類，而這些動物包括蝙蝠或蛇等等。中國1月間暫時關閉了所有這類市場，並警告，吃野味會對公共衛生和安全構成威脅。

最新資料顯示，意大利武漢肺炎確診病例累計至少近900宗，成為歐洲疫情最嚴重的國家。

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責任編輯：伍樂

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