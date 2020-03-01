  • 26°C
香港時間 : 2020301日 (日) 16:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情　結果這樣（有片）

社會熱點 16:22 2020/03/01

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，多國冒出反華情緒，包括新冠肺炎疫情「重災區」意大利。意大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）因新冠肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠招疫。柴亞為這些言論道歉。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，多國冒出反華情緒，包括新冠肺炎疫情「重災區」意大利。意大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）因新冠肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠招疫。柴亞為這些言論道歉。

【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界（有片）

【新冠肺炎】全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」

路透社報道，意大利迄今至少有21人死於武漢肺炎，而威尼托是疫情最嚴重的地區之一。柴亞將意大利疫情爆發歸咎於中國，稱中國不同於意大利，衛生情況不佳。

威尼托大區區長柴亞：意大利人講衛生

柴亞接受電視台訪問時說：「我們威尼托人或意大利人的衛生情況、或者我們的文化訓練是，經常沐浴、洗滌和洗手。中國為這場流行病付出重大代價是個文化事實，我們眼看他們都會吃活老鼠，或做其他類似的事。」

【新冠肺炎】特朗普讚習近平努力抗疫　點名兩美媒誇大新冠疫情

【新冠肺炎】中國式「武漢封城」在南韓行不通　美媒點出一個關鍵原因

對此，中國駐意大利大使館在facebook臉書貼文説：「在中國和意大利攜手抗擊疫情的關鍵時刻，個別意大利政客卻無端攻擊抹黑中國人民。這種言行拙劣不堪、令人不齒。」

柴亞事後告訴意大利「晚郵報」（Corriere della Sera）：「我同意，我的話聽來刺耳，如果冒犯到任何人，抱歉！我要說的是，在食品衛生和安全的管控方面，每個國家作法不一。」

意大利新冠疫情　歐洲最嚴重

武漢去年12月出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，科學家相信，相關病毒可能是由當地一座海鮮市場販售的野生動物傳染給人類，而這些動物包括蝙蝠或蛇等等。中國1月間暫時關閉了所有這類市場，並警告，吃野味會對公共衛生和安全構成威脅。

最新資料顯示，意大利武漢肺炎確診病例累計至少近900宗，成為歐洲疫情最嚴重的國家。

【新冠肺炎】李顯龍：因新冠肺炎排華  愚昧又無邏輯（有片）

【新冠肺炎】山東強制隔離南韓入境旅客 韓外長：防疫過當

內地微信公號講述內地人活吃或熟吃老鼠的情況

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】男性是弱者？ 為何男性更易感染肺炎又易死
2020/02/28
【新冠肺炎】男性是弱者？ 為何男性更易感染肺炎又易死
新冠肺炎蔓延44國荷蘭也中招 世衛譚德塞：可能變全球瘟疫
2020/02/28
新冠肺炎蔓延44國荷蘭也中招 世衛譚德塞：可能變全球瘟疫
【新冠肺炎】美疾控研究新冠肺炎：紙張比銅器更易播毒？
2020/02/28
【新冠肺炎】美疾控研究新冠肺炎：紙張比銅器更易播毒？
【新冠肺炎】小區防疫禁遛狗 兩Poodle遭舉報被打死
2020/02/28
【新冠肺炎】小區防疫禁遛狗 兩Poodle遭舉報被打死
遊日本要小心！台男遊日返台確診新冠肺炎　同遊還有21人（有片）
2020/02/28
遊日本要小心！台男遊日返台確診新冠肺炎　同遊還有21人（有片）
傳染病 疫情 意大利 冠狀病毒 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】中央指導組專家張伯禮稱　4月底湖北以外可除下口罩

下一篇文章

【新冠肺炎】戴住口罩點樣「刷臉」打卡？ AI進化到戴口罩都認出你
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
蝗災告急 10萬寧波鴨擬出征巴基斯坦滅蝗蟲？
蝗災告急 10萬寧波鴨擬出征巴基斯坦滅蝗蟲？
【新冠肺炎】戴住口罩點樣「刷臉」打卡？ AI進化到戴口罩都認出你
【新冠肺炎】戴住口罩點樣「刷臉」打卡？ AI進化到戴口罩都認出你
【新冠肺炎最新情況】內地新增573人確診 湖北以外僅3人感染（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】內地新增573人確診 湖北以外僅3人感染（不斷更新）
【新冠肺炎】台灣新增5例確診4人為院內感染 未證實是社區傳播
【新冠肺炎】台灣新增5例確診4人為院內感染 未證實是社區傳播
【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本
【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本