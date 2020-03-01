【新冠肺炎】中央指導組專家張伯禮稱　4月底湖北以外可除下口罩

▲ 中央指導組專家組成員、中國工程院院士張伯禮認為，到4月底，全國除湖北外的省市已可除下口罩。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）在全球爆發之際，中國本地官方數據反映，湖北省以外內地範圍的新冠肺炎疫情，暫有趨緩跡象。中央指導組專家組成員、中國工程院院士張伯禮認為，到4月底，全國除湖北外的省市已可除下口罩。

張伯禮也指出，這次疫情暴露出中國政府「層層上報、層層審核、層層淡化」的問題，「如果在疫情最初就做出決策，情況要好得多得多」。

武漢能否與其他地區同步解封？

國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山2月27日說過，有信心於4月底基本控制武漢肺炎疫情。

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張伯禮2月28日接受天津海河傳媒中心記者採訪時表示，基本同意鍾南山的觀點，「但我更樂觀一些。」他認為，4月底除了湖北以外，全國其他省市就可以摘口罩恢復正常秩序。

不過，張伯禮認為，武漢要徹底解除封鎖可能還需一段時間。

他說，現在武漢剛剛把「四類人」（發熱、密切接觸、疑似、留院觀察）的陣營分清，但是還有一些遺留問題需要逐步解決。目前方艙醫院的輕症患者有7000多人，但形式並不嚴重，當前重點是救治重症和危重症患者，到3月底形勢才會明朗。「若是樂觀點來看，武漢甚至可以爭取和全國同步解封。」

「層層審核、層層淡化」拖累疫情防控

此外，張伯禮指出，這次疫情暴露出一個很重要的問題，「疫情出現了，誰來報？報給誰？誰來決策？現在機制不順，層層上報、層層審核、層層淡化，到中央那兒就衰減變味兒了。」因此，類似這樣的疫情，應該直報到中央。如果在疫情最初就做出決策，情況要好得多得多。

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他又指，現在回過頭來看，新冠肺炎在最開始的去年12月底，人傳人的現象已經很明顯了，包括醫務人員大範圍感染，那時還有人說是「有限人傳人」， 「信息不透明，這絕對是錯誤的。檢測機構集中、試劑盒太少，延誤了診斷；防控物資明顯短缺等，都需要改善。」

不過，上述張伯禮針對疫情的反省並沒有太多內媒轉載，主要內媒皆著重報導他對4月底即可控制疫情的樂觀看法。

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