【新冠肺炎】北京通報2宗伊朗輸入病例 衛健委：下一步要應對國外風險

▲ 北京市通報2宗輸入確診病例，2名患者都是寧夏確診者在伊朗期間的緊密接觸者。國家衛健委表示，下一步，要全面應對複工復產和國外病例不斷增多的風險。

內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情有受控趨勢，但海外疫情卻不容樂觀。北京市通報2宗輸入確診病例，2名患者都是寧夏確診者在伊朗期間的緊密接觸者。國家衛健委表示，下一步，要全面應對複工復產和國外病例不斷增多的風險。

北京市通報，昨日新增2例新冠肺炎確診病例，均為自伊朗入境的密切接觸人員，入境後即進行嚴格的管控，並在醫療機構進行檢查確認，不涉及京內居民小區。

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衛健委：全國康復治愈出院比例逾一半 說明疫情續向好

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒今日在記者會上說，除湖北以外，其他省份新增確診病例3例，連續3天保持個位數，新增疑似病例68例，新增死亡病例1例，重症病例減少36例。

他介紹，近一周，武漢、湖北和全國確診病例治愈率均持續上升，全國治愈出院比例達到52.1%，說明全國疫情防控總體形勢持續向好，醫療救治效果明顯，救治壓力正在減輕。

▲ 北京秀水街商廈工作人員在入口處為商戶測量體溫。

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他表示，下一步，要全面應對複工復產和國外病例不斷增多所帶來的風險，繼續以湖北省和武漢市為工作重點，基於風險導向，堅持分區分級、科學應對。

國家移民管理局：未見大量南韓人湧入情況

南韓新型冠毒病毒疫情嚴峻，有傳言指，有南韓人坐飛機到內地暫避疫情，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，目前未發現大量南韓人湧入的情況。

他說，自南韓在上星期日將疫情警戒升至最高級後，每天平均有1300名南韓公民來華，人數有少幅增加，但未有大波動，由南韓入境人員中7成是內地居民，新增入境人士比例亦以內地居民為主，又說由於航空公司縮減來往兩地航班，令機位緊張，出現航班滿座情況。

因應韓日疫情發展迅速，中韓本星期往來航班降至320班，下星期將進一步減至276班；中日往來航班亦進一步由380班減至263。外交部領事司司長崔愛民指，中方會密切關注海外疫情發展，會根據情況形勢變化加強與有關國家的協商溝通，會考慮減少部分不必要的跨國旅遊活動。

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崔愛民並表示，目前南韓、日本、意大利和伊朗等國確診病例較多，中國政府高度關注當地華僑和留學生等，指當地未完全斷絕與外界的公共交通，所以在當地中國公民可以選擇直航或轉機方式回國，一旦疫情進一步發展，中方將採取必要措施積極協助和安排他們回國。

責任編輯：蒯宇澄

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