周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎　遭大陸網民罵台獨後　事態神逆轉

▲ 周子瑜向南韓捐32萬港元抗疫，遭大陸網民罵台獨後，事態戲劇逆轉。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，南韓截至今午確診病例增至逾3700宗、繼續成為中國後疫情最嚴重家。南韓人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜29日捐出5000萬南韓圜（折合32萬港元），協助南韓對抗新冠肺炎疫情；詎料此舉卻惹怒內地網民，質疑她為何不捐款中國大陸、更再批她」台獨」。

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但事態不夠一天後大逆轉，一些內地網民亦選擇向周子瑜道歉。

大陸網民一度罵：最好別來大陸撈錢 永遠待在韓國

事源於南韓媒體報道，周子瑜所屬的JYPE公司向南韓捐出5億南韓圜（折合約320萬港元），希望對南韓第一線防疫人員提供幫助；周子瑜個人也捐贈5000萬韓元（折合32萬港元）給社福單位，將用於購買口罩、防護服等防疫用品，並表示「希望所有人都能健康、安好」。

周子瑜的善舉也讓南韓網友讚好，但消息一出，卻招來大批中國大陸網民痛罵，質疑為何捐助作為外國的南韓，卻不給綫大陸抗疫；有人揚言「最好別來大陸撈錢，永遠待在韓國」、「還想博得韓國民眾的同情，和他們一起罵大陸無情嗎？」

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但也有其他網友認為，「周子瑜在南韓工作、生活，捐錢給南韓也沒錯啊，不必黑」、「人家也沒在中國大陸掙過錢，人家願意給誰錢就給誰錢」，雙方吵成一片，更讓她一度登上微博熱搜榜。

原來周子瑜同時捐了30萬元人民幣給大陸

更重要是事隔不夠一天，「暖流計劃」微博29日晚間貼出感謝文，證明周子瑜原來也向大陸捐出了30萬人民幣，幫助採購醫用防護面罩；但由於跨國匯兌相關手續較慢，才會較晚公布訊息。

中國大陸網民得知一切都是誤會後，有的已道歉認錯，並大讚她的暖舉「給中國、南韓同時捐款，真是一個人美心善的小寶貝」「比某些心胸狹隘自以為是的人善良千萬倍」，前後態度180度大轉變。

責任編輯：伍樂

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