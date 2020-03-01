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【新冠肺炎】深圳發現首宗輸入病例 搭國泰機由倫敦經香港

社會熱點 18:02 2020/03/01

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，深圳市衛健委今日報告首宗境外輸入新冠肺炎病例。據報該名35歲患者為中廣核員工，上周四（2月27日）乘國泰CX250航班商務客位，由英國倫敦飛抵香港，之後轉乘船到蛇口，其後出現發燒等徵狀，最終確診。

為央企中廣核員工

報道指，該名孫姓男患者近兩年都在英國布里斯托爾工作，去年12月19日，他曾搭飛機從倫敦返深圳，同月31日再從深圳返回英國。2月27日，他由倫敦飛往香港，據報他乘機時除吃飯外，全程佩戴口罩，而他抵達蛇口後由妻子駕車接回家。

該患者昨日（2月29日）早上出現咳嗽、發燒等徵狀，今日確診，現已轉到深圳定點醫院、深圳市第三人民醫院接受隔離治療。曾與他密切接觸的4人亦要隔離觀察，深圳當局正尋找旅途中有關的密切接觸者。

深圳當局指，已於3月1日凌晨通報香港衞生部門，港方接報後已即時派人跟進。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，接獲廣東省通報1宗港人確診病例，患者昨日確診，上月28日乘坐由倫敦出發的國泰CX250航班商務客位抵港，之後再乘坐珠江船務3A109班次到蛇口，船上有70多人，大部分是中國籍乘客。防護中心呼籲曾乘坐航班商務客位，或同船乘客，聯絡衛生防護中心熱線，有需要時安排醫學監察或檢疫。

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國內此前已發現多宗境外輸入病例。其中， 寧夏共確診兩例自境外輸入病例，兩名患者均自伊朗經莫斯科回國，途徑上海、北京等地。北京也通報2宗輸入確診病例，2名患者都是寧夏確診者在伊朗期間的緊密接觸者。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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