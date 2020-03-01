▲ 【新冠肺炎】鍾南山團隊︰新冠患者入院發燒率僅43%，恐成控疫情漏洞。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，中國工程院院士鍾南山帶領的團隊發現，新冠肺炎的致死率為1.4%，特殊病例潛伏期可長達24天，入院時有發燒的患者佔43.8%，只將重點放在發燒與否，恐會出現漏網之魚。研究並發現，四分一患者有合併症，高血壓最常見；徹底評估合併症，有助於建立新冠肺炎患者風險分級。

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綜合內媒報道，2月28日由中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019新型冠狀病毒疾病的臨床特徵」研究論文在著名醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上正式發表。

鍾南山團隊在《新英格蘭醫學雜誌》發表研究成果

該研究納入了2019年12月11日至2020年1月29日來自全中國31個省（市）共552家醫院的1099例確診患者，研究團隊發現，潛伏期大於14天的共13例（12.7%），而潛伏期大於18天的僅有8例（7.3%）。研究人員強調，單純根據最小和最大值來評估人群的潛伏期，容易引起誤解。

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結論更顯示，在「症狀」方面，入院時有發燒的患者只佔43.8%，但住院期間有發燒的患者佔88.7%，第2個最常見的症狀是咳嗽（67.8%），噁心、嘔吐（5%）和腹瀉（3.8%）則很少見。新冠肺炎臨床特徵類似SARS，主要症狀是發燒咳嗽、較不常見腸胃症狀。

新冠肺炎患者不發燒的比例高於SARS和MER

團隊也提醒，新冠肺炎患者不發燒的比例高於SARS和MERS，所以若只側重於「體溫」為初步檢測病例的定義，那就可能漏掉不發燒的患者。盡管新型冠狀病毒和SARS病毒具有「種屬相似性」，但一些臨床特徵仍可以區分新冠肺炎與SARS、MERS和季節性流感。

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鍾南山團隊又針對全國31個省市575家醫院共計1590宗新冠肺炎患者，分析評估了新冠肺炎合併症的範圍及其對於臨床結果的影響。這項研究也是國內首次系統評估合併症對新冠肺炎患者臨床特徵和癒後影響的全國性調查。數據收集自2019年11月21日至2020年1月31日。

研究結論顯示，目前中國約有四分一的新冠肺炎患者存在合併症，並容易導致臨床結果較差。癌症與慢性阻塞性肺疾病(COPD)是代表最大不良預後風險的併發症；此外，和沒有合併症的患者相比，只要患者有一種合併症，其不良癒後風險率就會升高約79%，同時有兩種以上合併症的話，風險率更是會升高1.59倍。

責任編輯：游昊雲

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